Illa promete "un gran pacto" de colaboración y trabajo con los ayuntamientos

El líder del PSC y candidato al 12M, Salvador Illa, ha prometido este domingo "un gran pacto con los municipios" para colaborar y trabajar con los ayuntamientos para mejorar los servicios públicos. Ha protagonizado un mitin en el Teatre Sagarra de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) junto al ministro de Industria, Jordi Hereu, y la alcaldesa y portavoz del PSC, Núria Parlon, y también han acudido los candidatos a las europeas Javi López y Laura Ballarín. Illa ha criticado "10 años de espaldas a los ayuntamientos" por parte de los gobiernos de la Generalitat y se ha comprometido a trabajar codo con codo con los gobiernos locales en ámbitos como educación, sanidad, vivienda, seguridad e infraestructuras. "¿Por qué esa reticencia al mundo municipal en lugar de aprovechar el enorme potencial que tiene?", ha lamentado Illa, y ha anunciado la propuesta en Santa Coloma haciendo alusión a una de las alcaldías del PSC más emblemáticas de Cataluña, según él, tras la mayoría absoluta de Núria Parlon en las municipales. INMERSIÓN LINGÜÍSTICA Por otra parte, ha destacado que fue en Santa Coloma "donde se empezó el proceso de inmersión lingüística", y se ha dirigido a quienes inmigraron en la segunda mitad del siglo pasado a Cataluña desde varios puntos de España. "Con vuestro trabajo, no solo no habéis puesto en riesgo la identidad de Cataluña; la habéis enriquecido, la habéis fortalecido, habéis hecho mejor a Cataluña". Por eso, ha asegurado que Cataluña "es mucho mejor acogiendo e integrando" y ha instado a unir, frente a planteamientos que tacha de divisivos. NÚRIA PARLON Núria Parlon ha acusado al Govern de actuar "con deslealtad institucional, con deslealtad a los municipios", y de culpabilizar a los ayuntamientos de políticas de vivienda y seguridad. "Esconden lo mal que lo hacen cuando la economía va bien y ponen las culpas siempre sobre terceros", y ha valorado la responsabilidad con la que actúa el PSC desde la oposición en el Parlament, según ella. En este sentido, la alcaldesa ha recuperado el lema de la campaña electoral del expresidente de la Generalitat José Montilla y ha pedido "hechos, no palabras".