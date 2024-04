Illa expresa el apoyo del PSC a Sánchez un día antes del anuncio sobre su continuidad

El líder del PSC y candidato a las elecciones catalanas, Salvador Illa, ha expresado este domingo el apoyo de los socialistas catalanes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un día antes de que anuncie si continúa al frente del Ejecutivo: "Vas a contar con nuestro apoyo como tú has estado al lado de Cataluña". Lo ha dicho un mitin en el Teatre Sagarra de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) junto al ministro de Industria, Jordi Hereu, y la alcaldesa y portavoz del PSC, Núria Parlon, y en el que estaba prevista la participación de Sánchez antes de anunciar la cancelación de su agenda pública para reflexionar sobre su continuidad. "Has trabajado por la convivencia en Cataluña con generosidad, no siguiendo el camino más cómodo ni más fácil, siguiendo el camino para recuperar lo antes posible la normalidad política, social e institucional", ha dicho. "Algunos ven la política simplemente como un juego de poder, conquistar el poder al precio que sea y si he de lesionar al quipo contrario y sacarlo del campo rompiendo las piernas, lo hago", ha criticado. También ha destacado la importancia de la resistencia colectiva que ha pedido estos días para apoyar la resistencia individual de Sánchez: "Pedro Sánchez escribió el manual de resistencia, y mucho que resistió en el seno de nuestro partido, levantando la voz contra la corrupción".