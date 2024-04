Ibarrola llama a la militancia de UPN a ser un "equipo": "No vamos a renunciar a gobernar Navarra"

La nueva presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha destacado que "somos el inicio de una ola que cargue de ilusión a los ciudadanos navarros" y ha llamado a la militancia a que "seamos equipo, comportémonos como equipo y trabajemos por ese bien común". Y ha remarcado que "no vamos a renunciar a gobernar Navarra", "sólo renunciamos a rendirnos". En su intervención, tras ser elegida nueva líder del partido regionalista con el 81% de los apoyos, Ibarrola ha destacado que "no vamos a renunciar a crecer, a ser más fuertes y relevantes en la política navarra, a ser el freno del nacionalismo, del retroceso, del populismo, de la normalización de la mentira, del interés partidista o la demagogia como forma de hacer política". La nueva presidenta de la formación regionalista ha destacado que "hoy es un día importante, de inicio, de casilla de salida para un equipo que nos embarcamos en una nueva y apasionante aventura". Ha reconocido que "no va a ser sencillo" pero se ha mostrado convencida de que "es el momento y que merece la pena". (Habrá ampliación)