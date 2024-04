Ibarrola asuma una "nueva etapa" en UPN con el objetivo de "recuperar" el Gobierno foral y el Ayuntamiento de Pamplona

Cristina Ibarrola, que este domingo asumirá la presidencia de UPN, ha destacado que, a partir de mañana, comienza una "nueva etapa" con el objetivo de "recuperar Pamplona y de hacer crecer este partido para que recupere el Gobierno de Navarra". En declaraciones a los medios de comunicación, después de votar en el 13º Congreso de UPN, que se celebra en el Hotel Tres Reyes de Pamplona, Ibarrola ha afirmado que "es un día muy importante para mí a nivel personal, muy importante para UPN y creo que es muy importante para el futuro de Navarra". Se ha mostrado "muy contenta y con muchas ganas de empezar a trabajar desde mañana en este proyecto, con un equipazo que me acompaña". Ha afirmado estar "muy orgullosa de pertenecer a este partido", sus "principios y valores" y su militancia, así como de la "gestión que ha hecho durante muchísimo" en ayuntamientos y el Parlamento de Navarra "ejerciendo la oposición con rigor y con responsabilidad". Una vez conocidos los resultados del Congreso, Cristina Ibarrola ha señalado que "empezará una nueva etapa para mí y para todas las personas que han decidido acompañarme en este viaje, en el que esperamos, a lo largo de los siguientes años, crecer más en UPN, crecer más en cuota de voto porque estamos convencidos de que tenemos la mejor alternativa para gobernar Navarra y para gobernar la mayor parte de los ayuntamientos". Ha explicado que "vamos a hablar con mucha gente, a escuchar a mucha gente, a incorporar soluciones a las necesidades que tienen diferentes colectivos porque la sociedad, evidentemente, está cambiando" y "tenemos que saber adaptarnos al nuevo contexto político y social". "Pero nuestro día a día va a consistir en fortalecer la marca, crecer poco a poco y llegar a cada rincón con mensajes de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que vamos a hacer", ha recalcado. El objetivo, ha dicho, es "volver a poner a Navarra allá donde nunca debió dejar de estar y pensar en que Navarra puede ser una región referente, líder, pionera, no solamente en España sino en toda Europa". "ME ENCANTARÍA SER ALCALDESA DE PAMPLONA OTRA VEZ" Preguntada por los periodistas si asumir la presidencia de UPN implica ser la próxima candidata a la presidencia del Gobierno de Navarra, Ibarrola ha contestado que "ha habido a lo largo de la historia presidentes del partido que no eran presidentes del Gobierno" y ha afirmado que le "encantaría ser alcaldesa de Pamplona otra vez". Cristina Ibarrola ha mostrado su "firme convencimiento de recuperar Pamplona, porque estoy comprometida con Pamplona, porque di el paso absolutamente convencida hace apenas un año, porque estoy muy orgullosa del equipo que llevé a Pamplona y del trabajo realizado, a pesar de la mentira trabajada públicamente de forma interesada y de forma bastante ruin, mintiendo con una falsa parálisis para justificar lo que ya estaba escrito". La futura presidenta de la formación regionalista ha mostrado su voluntad de volver a ser candidata a la Alcaldía de Pamplona, pero ha precisado que "serán los afiliados, serán los órganos del partido" quienes decidan "quiénes son los mejores candidatos para Pamplona y para Navarra". "Y si yo no soy la mejor candidata en ese momento también contribuiré a apoyar a otros, si ese otro candidato o esa otra candidata tiene más posibilidades que yo en ese momento para recuperar Pamplona", ha añadido.