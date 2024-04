Felipe: “Cada vez que interviene el VAR nos mata”

Valencia, 28 abr (EFE).- El entrenador del Levante, Felipe Miñambres, criticó este domingo la decisión tomada por el colegiado Cordero Vega y el VAR, que anularon un gol del levantinista Bouldini en el minuto 96 que hubiera supuesto el empate a uno ante el FC Cartagena, y aseguró que cada intervención del VAR les mata.

“Hacemos las cosas mal pero llega en un momento que… Cada vez que interviene el VAR nos mata. Cuando entra el VAR al final, perdemos. En algún momento nos tendrá que favorecer el VAR”, dijo el entrenador del Levante en la rueda de prensa posterior a la derrota de su equipo ante el Cartagena por 0-1 en el Ciutat de València.

El entrenador del Levante, que fue expulsado por dos amarillas por el colegiado por protestar el gol anulado a Bouldini por una mano previa de Álex Muñoz, explicó la situación que vivió con el árbitro del encuentro.

“Si me dice que esa mano es voluntaria, me tengo que reír. Le estaba diciendo que no había dado el balón con la mano Álex y marcó el gol Bouldini. Le dije que no podía anular el gol. Le estaba diciendo que no lo podía anular por la norma. No le he insultado ni le ha dicho nada”, explicó el entrenador.

Felipe admitió que el vestuario “está mal” por desperdiciar una nueva oportunidad para pelear por el ascenso a Primera División, pero aseguró que no se pueden “queda en la cama con depresión” y que deben pensar en el partido del próximo viernes ante el Villarreal B.

“El vestuario está mal, porque tienes una oportunidad y la acabas desperdiciando. Parecía el día de la marmota y es una mierda. Es una gran decepción para todos. Cómo no voy a estar abatido. No puedo salir con una sonrisa, la hemos cagado otra vez. Es mi cumpleaños y fíjate qué cumpleaños voy a tener…”, indicó.

“Tengo toda la responsabilidad. Los entrenadores somos los que ayudamos más a perder los partidos que a ganarlos. Hemos estado muy atascados", finalizó. EFE

