Feijóo apura el plazo para nombrar candidato en europeas mientras el PP calibra si afectará el "tacticismo" de Sánchez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha optado por apurar el plazo para elegir cabeza de cartel a las elecciones europeas del 9 de junio mientras algunos cargos del partido consultados por Europa Press no ocultan su inquietud por cómo puede afectar a estos comicios y a las catalanas del 12 de mayo el "tacticismo" y el "victimismo" que, en su opinión, está exhibiendo el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. El 6 de mayo finaliza el plazo para presentar candidaturas en estas elecciones al Parlamento Europeo pero por el momento el PP no tiene fecha para reunir a su Comité Electoral Nacional, órgano que preside el gallego Diego Calvo y que debe aprobar la lista europea. El hermetismo de Feijóo sobre la candidatura es máximo y, de hecho, fuentes de su entorno destacan que se caracteriza por no revelar los nombres "ni al cuello de su camisa". "El PP hará las cosas en el momento procesal oportuno", confirmó este jueves en una comparecencia ante los medios para valorar la decisión de Sánchez de cancelar su agenda para meditar si continúa o no como presidente del Gobierno. La carta de Pedro Sánchez a la ciudadanía amagando con la posibilidad de renunciar a la Presidencia del Gobierno no ha alterado la agenda ni la estrategia de Feijóo, que este fin de semana está volcado en la campaña catalana, según fuentes de su entorno. "EL MANUAL DE RESISTENCIA DE SÁNCHEZ" EN BOCA DE CARGOS DEL PP Aunque a día de hoy es una incógnita qué anunciará Sánchez en su comparecencia de este lunes y todo son especulaciones, en las filas del PP ha empezado a cundir cierto nerviosismo ante la movilización del votante socialista. Además, en boca de muchos dirigentes 'populares' está estos días el 'Manual de Resistencia' del jefe del Ejecutivo y como su carta ha agitado el tablero político en medio de dos citas electorales clave. "Le puede salir bien la jugada a Sánchez. Está movilizando a los suyos", alerta un veterano cargo del PP, que cree que el jefe del Ejecutivo seguirá en el cargo. "Si dimite, se iría invictus, sin que los ciudadanos le echen por una derrota electoral", opina otro. Muchos de los consultados creen que el presidente del Gobierno tiene la vista puesta en Europa y que sus pasos pueden ir encaminados a hacer carrera en Bruselas, una opción que, por el contrario, cada vez ven más alejada en 'Génova' después de que Sánchez haya abierto portadas en medios internacionales por un "supuesto caso de corrupción que afecta a su mujer". ¿QUIÉN COMPETIRÁ CON TERESA RIBERA? El PSOE desveló este jueves que la vicepresidenta Teresa Ribera será su cabeza de cartel en las europeas, un anuncio que, según los 'populares', buscaba "tapar" la investigación judicial abierta a su esposa, después de que un juzgado de Madrid abriera diligencias contra la esposa de Sánchez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. "Se intentó una cortina humo", afirmó el propio Feijóo, que cree que la confirmación de Ribera pasó "desapercibida" ante la opinión pública. Después de que Feijóo haya nombrado a Esteban González Pons como jefe de campaña para las europeas, en las quinielas parte como favorita la actual portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, quien hace cinco años ya fue la persona elegida por el entonces presidente del PP, Pablo Casado, para liderar la lista del partido. Fuentes del PP han señalado a Europa Press que Feijóo confirmará "un equipo por la vía de la adición", en el que se combinará renovación con nuevos fichajes. Uno de ellos podría ser el del actual eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez, que dimitió de su cargo como secretario general del partido naranja el pasado 22 de marzo tras fracasar la negociación conjunta abierta con el PP para las elecciones catalanas y europeas. EL PP AFRONTA LAS EUROPEAS COMO UNA SEGUNDA VUELTA DE LAS GENERALES El PP afronta estos comicios europeos con unas expectativas "crecientes", dado que tiene 13 escaños ahora y prevé superar la veintena. En las elecciones del 26 de mayo de 2019 y tras el Brexit, el PSOE se erigió en la fuerza ganadora, con 21 escaños (32,82% de los votos) mientras que el PP quedó en segundo lugar (20,13%). Los de Feijóo quieren darle la vuelta a la tortilla en las europeas, que ven como una segunda vuelta de las generales de 2023. Feijóo presidió el viernes una reunión del comité de campaña para europeas en la que emplazó a los suyos a lograr concentrar el voto en el PP para "asegurar el cambio político". "La concentración del voto en el PP garantiza el cambio político y que los españoles tengan una voz sólida en Europa", aseguró. Además, el líder del PP destacó la solidez del programa electoral en el que está trabajando la Fundación Reformismo21, con su presidente al frente, Pablo Vázquez. "Estas elecciones son de todos", proclamó, apelando a todas las estructuras del partido a volcarse en la cita europea.