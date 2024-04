Federación Socialista Asturiana confía en que presidente Sánchez "recoja" apoyo y continúe

Oviedo, 28 abr (EFE).- El presidente del Principado y secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Adrián Barbón, ha confiado en que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "recoja" el apoyo mostrado por el socialismo en las últimas horas y confirme mañana su continuidad en el cargo.

"Confío en que nos diga que continúa", ha señalado este domingo Barbón durante su intervención en un acto de partido, en el que también ha participado la vicesecretaria general de Acción Política e Institucional del PSOE asturiano y diputada nacional, Adriana Lastra.

El presidente del Principado ha señalado que, con su carta, Sánchez lanzó un mensaje que "nadie conocía", con el que ha hecho un alto "para pensar él" y que debe servir para "pensar todos".

"Nadie sabemos qué va a decir mañana", ha apuntado Barbón, tras lamentar que quienes le tildaban de un hombre "sin sentimientos y pegado al poder" ahora dicen que es "estratégico".

Barbón ha alertado de que la democracia "se pierde mucho más fácil y rápido de lo que pensamos", dado que en los años treinta quienes la atacaban "iban de frente" y ahora "son como la termita y la carcomen por dentro".

"Tener una democracia sana, libre y justa pasa inequívocamente por respetar al adversario. Se puede ganar sin insultar", ha recalcado.

Por su parte, Lastra ha subrayado que la derecha "no puede quebrar" los 145 años de historia de un PSOE que practica una política "honesta y honorable".

"No vale todo. El debate no puede ser cruel", ha incidido, tras afirmar que, frente a esa "minoría acostumbrada a mandar", se sitúa "una mayoría que está en pie y no va a obedecer". EFE

