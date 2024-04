Esparza se despide de la presidencia de UPN "con la conciencia muy tranquila" y asegurando que el partido "tiene futuro"

Javier Esparza, que este domingo cederá la presidencia de UPN a Cristina Ibarrola, ha destacado que deja el cargo "con la conciencia muy tranquila" y se ha mostrado convencido de que el partido "sigue teniendo futuro". En su intervención al inicio del 13º Congreso de UPN, que se celebra este domingo en el Hotel Tres Reyes de Pamplona, Esparza ha expresado que "ha sido un honor presidir UPN" y ha dado las gracias por "permitirme dirigir este partido estos ocho años de la manera en que lo he hecho. Me he sentido muy apoyado y muy querido". Ha asegurado que "este partido sigue teniendo futuro. Es el partido más votado de Navarra, estamos en todos los pueblos" y ha destacado que "seguimos creciendo y vamos a sumar día a día más apoyos". "Cuando llegas a un cargo como este es muy importante cómo te vas", ha subrayado Esparza, que ha afirmado que, junto con Enrique Maya y Yolanda Ibáñez -vicepresidente y secretaria general del partido- "nos vamos con la conciencia muy tranquila de haber hecho todo lo que ha estado en nuestra mano". Javier Esparza ha puesto en valor los "valores y principios" del partido, entre los que ha resaltado la "lealtad". "UPN es un partido leal con Navarra, anteponiendo lo primero Navarra ante cualquier interés partidista o personal". También ha destacado que "UPN es un partido que ha tenido y tiene que seguir teniendo en el futuro esa confianza en la palabra. Somos de fiar". En tercer lugar, ha citado la "humildad" del partido "para escuchar, para reconocer errores -porque los hemos tenidos-, para pedir disculpas" y sabiendo que "formamos parte de un proyecto colectivo, del partido más importante de esta tierra". Citando la letra del himno de Navarra, Javier Esparza ha señalado que UPN nació para "defender la realidad institucional de esta tierra", es un partido con "una voz libre, porque tenemos ideas propias y nadie nos tutela", y con el orgullo de "formar parte de España, de formar parte de Europa, de aprender de otros, de recibir a otros".