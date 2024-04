Esparza deja la presidencia de UPN "muy tranquilo" y seguirá "aportando y apoyando a la nueva dirección"

Javier Esparza, que este domingo cederá la presidencia de UPN a Cristina Ibarrola, se ha mostrado "muy tranquilo" y "muy contento" con el trabajo que ha realizado al frente del partido regionalista y ha destacado que "voy a seguir aportando y apoyando" a la nueva dirección que salga del Congreso que la formación celebra este domingo en Pamplona. En declaraciones a los medios de comunicación, Esparza ha afirmado que "hoy es un día importante, sobre todo para UPN". "Al final, las personas, estamos en un ciclo y pasamos. Pero el partido es lo importante" y "tiene que estar por encima de todo", ha afirmado, para añadir que "eso es lo que nosotros, en estos años, hemos pretendido, poner a Navarra en primer lugar, por encima de los intereses incluso de UPN y obviamente muy por encima de los intereses personales". Javier Esparza ha asegurado "me voy muy tranquilo y contento con el trabajo que hemos hecho, seguro con aciertos y también con errores, pero pudiendo mirar a la gente a los ojos". Ha señalado que "hay que saber llegar pero es muy importante saber dar un paso a un lado", si bien ha aclarado que "voy a seguir en la actividad política" y "voy a seguir aportando, apoyando a esta nueva dirección que va a surgir de este Congreso". El regionalista se ha mostrado "muy honrado" de haber podido presidir "el principal partido de Navarra". "UPN es el partido más importante de esta tierra, tiene representación por todo el territorio y para mí ha sido un honor, un orgullo, me ha permitido conocer muchísima gente, aprender mucho y ese conocimiento y ese bagaje va a estar a la disposición del partido", ha manifestado. A la vez, ha deseado "mucha suerte a quienes llegan ahora, yo creo que hay una buena estructura, tenemos comités locales, tenemos grupos municipales y tenemos un partido que va a trabajar en bloque para conseguir el objetivo de mejorar esta tierra". Preguntado por los periodistas si seguirá siendo el portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza ha contestado que "es un debate que se ha abierto, no sé quién ha puesto encima de la mesa, pero cuando toque lo hablaremos". Ha reconocido que, una vez deje de ser presidente, "no voy a tener ni la misma visibilidad ni la misma responsabilidad que tenía en este momento". "La vida son ciclos. Yo estuve de alcalde ocho años, he estado de presidente de UPN ocho años y creo que es bueno que en las organizaciones entren personas nuevas, personas valiosas, personas que aporten otra manera también de entender la actividad política. Ese oxígeno, ese abrir la ventana y que entre aire fresco", ha resaltado. Ha asegurado que la militancia le ha trasladado "cariño", "respeto" y "reconocimiento" porque "todos han entendido la dificultad". "En estos ocho años hemos ganado las elecciones las tres veces que nos hemos presentado, seguimos siendo el primer principal partido de Navarra" pero "no hemos gobernado" debido a que "el PSOE cambió la estrategia política y empezaron los acuerdos con Bildu".