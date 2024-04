El PP insta al Gobierno a retirar el Índice de Precios de Alquileres con mociones en CC.AA. y ayuntamientos

El Partido Popular insta al Gobierno a retirar el Índice de Precios de Alquileres con mociones en comunidades autónomas y ayuntamientos donde gobierna para no "agravar aún más" el problema de la vivienda con el "colapso" del mercado inmobiliario. Según indica el PP en un comunicado, se presentará proposiciones no de ley para que se retire este "polémico" índice que, tal y como ha subrayado este domingo la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, tras 40 días de su aprobación, ninguna comunidad, tampoco en las tres donde gobierna el PSOE (Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra) está funcionando. Este hecho "tendría que llevar a la reflexión del Gobierno", ha apuntado Martín. Mediante estas mociones, el PP busca que tanto parlamentos regionales como municipios expresen su "total rechazo" a la iniciativa y en paralelo, según remarca, también va a "blindar" el índice en las comunidades donde gobierna para que no se aplique. El índice de precios pretende limitar las rentas del alquiler en zonas declaradas como tensionadas, aunque solo se aplica en aquellas comunidades autónomas que declaren, a solicitud de los municipios, zonas tensionadas. Hasta ahora solo se ha aplicado en más de un centenar de municipios de Cataluña. Toledo ha sido el primer ayuntamiento donde se ha aprobado una moción para instar al Gobierno a que retire la medida para topar los precios de los alquileres. Seguirá Oviedo y, luego, otros ayuntamientos y parlamentos regionales. En las mociones que se presentarán se solicita al Gobierno, concretamente, que evalúe el impacto de esta medida con "estudios independientes", antes de la declaración de zonas tensionadas para saber si tendrá efectos positivos o negativos en la oferta de alquiler y en el acceso asequible a la vivienda. Paloma Martín ha acusado al Gobierno de realizar un "dogmatismo de brocha gorda" y ha califica de "calamitosa" la Ley de Vivienda, cuyo intervencionismo ha sido criticado por instituciones como el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, el Instituto de Estudios Económicos o la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), entre otros. "Si la realidad no me da la razón, retuerzo la realidad y le declaro la guerra al propietario, aunque ello comporte seguir estrangulando la oferta", ha afirmado Martín sobre el índice. Como alternativa a este índice, el PP presentó la pasada semana el 'Plan + Vivienda', que se materializa en un plan de choque con 16 medidas "urgentes", una batería de propuestas sobre retos como habilitar más suelo para la construcción de viviendas, generar pisos de alquiler a precio asequible, facilitar a los jóvenes ayudas para las fianzas de alquiler, favorecer el acceso a la hipoteca para compra de vivienda y una ley contra la ocupación ilegal. El plan también incluye medidas fiscales como la bonificación del 100% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones de las cantidades donadas a familiares para la adquisición de primera vivienda para menores de 35 años, según destaca el PP.