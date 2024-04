Díaz: "Nadie va a doblegar a este Gobierno"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha asegurado que "nadie va a doblegar a este Gobierno" y que al PP le queda tiempo de oposición, después de que el presidente Pedro Sánchez se haya retirado unos días a reflexionar su futuro tras la denuncia contra su mujer, Begoña Gómez. Díaz ha protagonizado un acto de los Comuns en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) con el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun; la candidata de los Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, y los números 3 y 6 por Barcelona, Andrés García Berrio y Núria Lozano. También ha interpelado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: "Le pido al señor Feijóo que basta ya de laminar la política de nuestro país, que cumpla con sus mandatos constitucionales". La vicepresidenta ha sostenido que "hoy ha quedado de manifiesto lo que representa el PP: que el ruido en política, el de verdad, es un conjunto vacío", y ha acusado textualmente a Feijóo de cuestionar las instituciones y convertir la política en un estercolero. "Habéis votado bien, a pesar de que no les gustara, y os pido que, con fuerza, con una enorme serenidad, transmitamos que somos más y que se va a respetar la legalidad democrática en nuestro país, que ellos no mandan, que les queda tiempo de oposición", y ha añadido que el Gobierno debe generar esperanza a la gente. "LA MENTIRA" Ha criticado que el PP no tiene programa para España: "¿Conocéis alguna propuesta del Partido Popular? ¿La conocéis? La mentira, la mentira y la mentira. No les importa nada la vida de la gente", y ha llamado a salir a votar con ilusión el 12M. La dirigente de Sumar ha lamentado que la gente en España esté conmocionada, pero "esta ola reaccionaria a la ofensiva no viene de ahora, viene desde los tiempos de Aznar", y ha asegurado que España no se está movilizando para salvar a un partido, sino para que el Gobierno de coalición siga ganando derechos, ha dicho textualmente. "TSUNAMI DEMOCRÁTICO DE VOTOS" "Os pido que convirtáis esta campaña en un tsunami democrático de votos, para seguir cambiando la vida de la gente", y ha advertido de que esta es una batalla de largo aliento, en la que está en juego la distribución de los salarios y el tiempo de la vida de la ciudadanía. Ha descrito a la candidata Jéssica Albiach como "la cara de la inteligencia", y ha llamado a los catalanes a votar igual que lo hicieron en las pasadas elecciones generales del 23 de julio de 2023, cuando los Comuns quedaron en segunda posición en Cataluña. CONTRA EL HARD ROCK Ha sostenido que Albiach representa una proyección diferente y que el futuro "no pasa por colocar casinos o macrocasinos", en alusión al Hard Rock, sino por defender políticas como la salud mental y bucodental y los derechos de las clases trabajadoras. Díaz también ha asegurado que representan la subida del salario mínimo y la reforma laboral, "de la que hoy presume el Govern de la Generalitat, que tienen palabras muy gruesas pero que han votado en contra de una reforma laboral que hoy está mejorando la vida de la gente", ha dicho en alusión a los votos de ERC.