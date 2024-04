CCOO y UGT quieren convertir el 1 de mayo en "un grito que exija regenerar la política para vivir en plena democracia"

CCOO y UGT han pedido este domingo convertir las manifestaciones del próximo 1 de mayo, Día del Trabajador, en un "grito" que exija cambios que permitan que España viva "plenamente" en una democracia. "Queremos pedir a los trabajadores de nuestro país que se manifiesten el primero de mayo por las reivindicaciones clásicas que ya hemos presentado, pero además a la ciudadanía que convirtamos las manifestaciones en un grito que exija cambios que nos permitan vivir plenamente en democracia en nuestro país", ha afirmado el secretario de UGT, Pepe Álvarez, ante los medios de comunicación, momentos antes de iniciar un encuentro ciudadano en Madrid, convocado por personas de la cultura y profesionales de la comunicación, en apoyo a la legitimidad democrática, la convivencia y el respeto. Álvarez ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto un debate "importante" y que concierne a toda la sociedad al afirmar que se está viviendo un momento complejo. "Este es el gran momento. Ahora se trata de aprovechar esta oportunidad, no para reprochar qué no se hizo, sino para hacer, porque creo que España necesita un proceso de regeneración democrática que nos permita realmente vivir en un país con plena democracia", ha señalado. El líder de UGT ha lamentado que en España se intentan cambiar algunas cuestiones "por la puerta de atrás", aunque "solo se pueden cambiar a través del Parlamento". Por su parte, el secretario general CCOO, Unai Sordo, ha reivindicado el poder democrático y la legitimidad del Gobierno. "Más allá de lo que anuncie el lunes el presidente del Gobierno, esta es una carrera de fondo, una apuesta por regenerar nuestro sistema que tiene algunos elementos como, por ejemplo, el bloqueo general del Consejo General del Poder Judicial, que no es asumible. Queremos convertir el primero de mayo en un llamamiento también a la decencia democrática y a la regeneración democrática en España", ha afirmado. Sordo ha denunciado el "emponzoñamiento" de la vida política y de la democracia española, a la vez que ha criticado el papel que juegan "determinados pseudomedios de comunicación". "Es una perversión de algunos de los elementos centrales de una democracia y tienen que ver con muchas actuaciones judiciales que han pretendido influir en la vida democrática de España, a través de muchísimos sumarios y causas que finalmente se han quedado en nada, pero que han conseguido emponzoñar la vida política y la vida democrática española. Además, denunciamos el papel jugado desde determinados pseudomedios de comunicación y opinadores en la vida pública, que son una apuesta permanente por su actitud en emponzoñar esa vida pública", ha apostillado.