Carrizosa (Cs) dice que los catalanes aún están "pagando" el Pacto del Majestic de PP y CiU

El candidato de Cs a las elecciones catalanas, Carlos Carrizosa, ha recordado el acuerdo que firmaron el PP y CiU en 1996: "Los catalanes aún estamos pagando el vergonzoso Pacto del Majestic del PP con el separatismo, que supuso la retirada de España de Cataluña". "Nunca se lo perdonaremos", ha dicho en declaraciones a los medios este domingo ante el Hotel Majestic de Barcelona, en el paseo de Gràcia. Ha recordado que hace 28 años, el expresidente del Gobierno José María Aznar y el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol sellaron un pacto "que dio alas al separatismo para empezar un camino que culminó con los golpes de 2012 y 2017". "Los dirigentes del PP son unos constitucionalistas acomplejados que quieren que los separatistas les dejen entrar en su club", ha añadido. Para Carrizosa, el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no es de fiar", ya que se planteó pactar su investidura con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y estudió 24 horas la amnistía. CS, "EL ÚNICO VOTO LEAL" El candidato ha posicionado a Cs como "el único voto leal" a sus principios y ha dicho que el candidato del PP a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, también --textualmente-- traicionará a los catalanes. Ha abogado por no repetir actos del pasado: "No queremos ni más 'procés' de los separatistas ni más tripartitos del PSOE ni majestics del PP".