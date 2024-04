Carlos Mazón sobre la decisión de Pedro Sánchez: "No hago quinielas, no hago el ridículo"

València, 28 abr (EFE).- El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado este domingo que no tiene "ningún tipo de expectativa" con respecto a lo que decida este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha afirmado: "No hago quinielas, no hago el ridículo".

"Menos reflexionar sobre su vida y más reflexionar sobre España y, sobre todo, sobre la Comunitat valenciana, que hace mucho tiempo que se olvidó de ella. De otras cosas se ve que no se olvida", ha subrayado Mazón antes de la salida de la Vuelta Ciclista Femenina celebrada en València.

Sánchez, que comunicará este lunes si sigue o no en el cargo, anunció el pasado miércoles que se daba unos días de reflexión para meditar si merecía la pena seguir al frente del Ejecutivo tras la campaña de "acoso y derribo" que cree que protagonizan contra él PP, Vox y medios y organizaciones afines a la derecha y la ultraderecha y que incluye los ataques a su esposa, Begoña Gómez.EFE

