Betalú y Mantecón contentos "con un buen estacazo a los rivales"

Boumalne Dades (Marruecos) 27 abr (EFE).- Josep Betalú (KH-7), ganador de etapa y primer líder de la Titan Desert Marruecos, consideró un "buen estacazo para los rivales" su triunfo en Boumalne Dades, donde entró junto al doble campeón de España Sergio Mantecón.

Betalú y Mantecón protagonizaron una escapada que nació de "un recorte" de navegación que les permitió abrir en meta grandes diferencias respecto a la mayoría de rivales, excepto Luis León Sánchez, que entró en meta a 1.08 del dúo de cabeza, y bonificando un minuto en el tramo cronometrado Skoda Challenge.

"Las etapas de montaña se me dan mal, por eso espero el terreno blando del desierto. Ha sido una locura, ataqué a 50 km de meta y me quedé solo, pero en el puerto me alcanzó Sergio Mantecón, luego nos entendimos bien hasta el final. Fuimos a tope y me pude llevar el esprint", dijo en meta el cuatro veces ganador de la Titan marroquí.

Betalú volvió a sus mejores días en una etapa inicial dura por las constantes subidas y el desnivel, pero logró un triunfo significativo.

"Es bueno ganar la primera etapa, eso dice mucho, estoy muy contento. Fue clave el recorte que hicimos Mantecón y yo, era algo que lo tenía programado. En un momento del recorrido me fui a la derecha con Sergio, en una zona técnica donde había un río. Fueron 8 km sin desnivel, en un lugar nada sencillo, pero todo salió bien. El resultado es un buen estacazo para los rivales", explicó.

Betalú tiene claro que con Mantecón va a tener "a un gran rival, es uno de los favoritos, un corredor hábil y correoso que tiene una lectura de las carreras parecida a la mía".

Por su parte Sergio Mantecón dio por bueno el resultado después de haber pasado algunas dificultades físicas al final de la etapa, con un segundo puesto que le coloca en idéntica posición en la general a 4 segundos de Betalú.

"Vimos un recorte y no sabíamos cómo saldría, era una apuesta que ahorraba muchos kms, y Betalú también lo tenia anotado. Luego él se fue a mitad de carrera, yo dosifique para tirar a bloque en la subida hasta alcanzarlo", explicó el doble campeón nacional.

El ciclista cántabro comentó, a diferencia de su rival, que no se "habían entendido mucho", pero en el último tramo, sufriendo calambres, hubo más colaboración por el interés común de aventajar al resto de rivales.

"Primera etapa superada, tenemos un buen colchón de tiempo", concluyó Mantecón. EFE

soc/jpd