Azcón: "Si Sánchez dudaba, tenía que irse y no meter a España en esta situación de stand-by"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha criticado la decisión del jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, de tomarse unos días para reflexionar sobre su continuidad en el cargo y ha afirmado: "Si tenía dudas, tenía que irse y no meter a España en esta situación de stand-by". Azcón se ha expresado así este domingo, en declaraciones a los medios de comunicación, en Fuendetodos, donde ha participado en un acto sobre Goya y Zuloaga. Ha opinado que es "habitual" que los afiliados del PSOE se apoyen entre ellos, en referencia a la concentración convocada este sábado frente a la sede del PSOE, en la madrileña calle Ferraz, para pedir a Pedro Sánchez que no dimita. Por su parte, el presidente aragonés ha indicado que el presidente del Gobierno de España "no está para crear problemas, sino que para solucionarlos", por lo que ha afeado a Sánchez haberse tomado unos días, lo que genera incertidumbre y proyecta una imagen del país en el exterior "muy negativa". A su juicio, refleja lo que es el presidente del Gobierno de España, "alguien que no tiene la responsabilidad ni la talla suficiente para desempeñar ese cargo". PROBLEMA PERSONAL Además, Jorge Azcón ha comentado que "no es de recibo" que un problema personal se convierta en el de los españoles. Sánchez, ha continuado, "ha hecho que sus problemas personales, políticos y familiares se conviertan en un problema de todos los españoles". "Da igual cómo lo resuelva, pero a los españoles no les va a ir bien, porque la incertidumbre e inestabilidad que ha generado no es signo de responsabilidad ni proyecta la imagen de España que pensamos que nos beneficia", ha finalizado el dirigente aragonés.