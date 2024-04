Aragonès avisa de que PSC y Junts se pondrán de acuerdo "si pueden" tras las elecciones

El presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, ha avisado de que PSC y Junts se pondrán de acuerdo "si pueden" y cree que los modelos que defienden sus candidatos, Salvador Illa y Carles Puigdemont, no son diferentes. Además, rechaza que el modelo de ERC haya asustado a inversores y destaca la llegada a Catalunya de Kronospan, Lotte y Chery, así como las inversión de AstraZeneca en Barcelona, en una entrevista de 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press. Para evitar un posible acuerdo PSC-Junts que lleve a un modelo "desarrollista", Aragonès considera vital que no tengan mayoría y que ERC sea más fuerte en las elecciones del 12 de mayo. Quiere gobernar con todos aquellos que estén de acuerdo en avanzar hacia un referéndum, una financiación singular y en reforzar del estado del bienestar y la lengua catalana, pero cree que el PSC no quiere hablar de propuestas porque el PSOE le marca "un techo muy bajo". DISTANCIAMIENTO CON LOS COMUNS "Y Puigdemont no quiere hablar de propuestas porque la suya empieza y acaba en su regreso personal", ha dicho, y ha asegurado que le sorprende que el candidato de Junts+ llame ahora a la unidad, por lo que el único escenario que contempla tras el 12M es que sea él mismo quien esté en condiciones de ser investido. Preguntado por el distanciamiento con los Comuns tras fracasar la negociación de los Presupuestos por el Hard Rock, ha lamentado que los de Albiach solo hayan puesto esta cuestión sobre la mesa a la hora de pactar con ERC, y cree que son "muy exigentes con Esquerra y muy dóciles con el PSC".