Alejandro Fernández (PP) acusa al PSC de ser "el bombero pirómano que alimenta la ruptura"

Lleida, 28 abr (EFE).- El candidato del PP a la presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, ha acusado al PSC de ser "el bombero pirómano que alimenta la ruptura" para después "ofrecerse para coserla", puesto que, frente a su discurso de abrir "una nueva etapa", sus hechos señalan "exactamente lo contrario".

En un acto este domingo en Lleida, junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la candidata provincial, Montserrat Berenguer, Fernández ha afirmado que, aunque entre los socialistas aún hay gente "de buena fe" que les cree, cuentan con un "balance demoledor" que les contradice.

Durante su intervención, el candidato del PP ha denunciado que el PSC "habla de unir, y lo hace siempre, pero ha sido el bombero pirómano en la historia de Cataluña que alimenta la ruptura y luego se ofrece para coserla".

Fernández ha lamentado que hace unos días tanto el candidato del PSC, Salvador Illa, como el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, se dedicaran en Lleida solo "a defender a Sánchez y a llamar 'fachosfera' a todo el que no estaba de acuerdo con eso".

"¿Quién ha suprimido el delito de sedición? El PSC. ¿Quién incumple las sentencias educativas? El PSC. ¿Quién amnistía a los que dicen que lo van a volver a hacer? El PSC. ¿Quién señala a jueces y políticos? El PSC. ¿Quién le vota todo al separatismo en el Parlament? El PSC. ¿Quien ha resucitado a Puigdemont cuando peor estaba? El PSC", ha exclamado.

"¡Menudo balance que tienen estos señores!", ha añadido Fernández, que también ha recordado que Pasqual Maragall, al que ha definido como un buen exalcalde de Barcelona y un "pésimo" expresidente de la Generalitat, fue quien impulsó el 'Pacto del Tinell' para dejar al PP fuera de la vida política catalana.

Ha definido a Illa como una persona que nunca lleva a cabo "ni una mala palabra ni una buena acción", porque es "especialista en ponerse de perfil".

Fernández ha explicado que, en 2019, llamó a Illa tras las municipales, en las que en Castelldefels y en Badalona había ganado el PP sin mayoría absoluta, y le propuso que les dejaran gobernar a cambio de que ellos hicieran lo mismo en municipios donde los socialistas habían quedado primeros.

"Alejandro, me caes muy bien, me encantan tus intervenciones. Traducido, te voy a joder, ¡Y vaya si me jodió!", ha revelado el candidato del PP sobre la respuesta que supuestamente le dio Illa a su propuesta para Castelldefels y Badalona.

Por su parte, la candidata provincial, Montse Berenguer, ha pedido que la demarcación deje de ser "la Cenincienta de Cataluña", y ha reclamado "acabar con el centralismo de Barcelona" y recuperar el departamento de Agricultura, con sede en Lleida, para dar respuesta a agricultores y ganaderos.

Además, ha lamentado que sea el sector primario el más damnificado por la falta de agua en Cataluña, y ha acusado a la Generalitat de haber hecho "una sequía de inversión" y mostrar "una falta clara de planificación" en esta materia. EFE

1012062

si/hm/oli

(foto) (vídeo)