Albiach (Comuns) avisa al PSOE de que "no se puede ser feminista con esta ley de extranjería"

La candidata de los Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, ha advertido este sábado al PSOE de que "no se puede ser feminista con esta ley de extranjería" y ha asegurado que su espacio político quiere derogarla. Albiach ha protagonizado un mitin sobre Feminismos en Barcelona con la exalcaldesa de Barcelona y líder de BComú, Ada Colau; las candidatas 4 y 9 por Barcelona, Susanna Segovia y Alicia Ramos; la responsable de comunicación y responsable de Feminismos de Sumar, Elisabeth Duval, y el periodista Bob Pop. Albiach ha criticado que hay "algunos interesados en que la campaña y las elecciones vayan sobre las aventuras y desventuras de tres señores, de las tensiones entre Puigdemont y Aragonès, entre Illa y Aragonès", pero ha dicho que los comicios van de los problemas y derechos de la gente. Ha defendido un Govern que sea "feminista los 365 días del año" y ha reivindicado el feminismo que no solo quiere romper con el 'techo de cristal' sino también con el suelo pegajoso, ha dicho textualmente. "No hay nada más útil para la extrema derecha que situar el debate feminista en la guerra de sexos", según la candidata, que ha apostado por contar con los hombres aliados y por mostrarles el feminismo como una herramienta emancipadora.