Albiach acusa a Puigdemont de infravalorar quién esté en el Gobierno: "¿Qué se ha creído?"

La candidata de los Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, ha criticado que el expresidente y candidato de Junts+, Carles Puigdemont, reste importancia a quién esté en el Gobierno: "¿Qué se ha creído? ¿Que las catalanas y los catalanes no notarían la diferencia entre un gobierno de coalición fascista y un gobierno de coalición progresista?". Así se ha pronunciado este domingo en un acto de los Comuns en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) junto a la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz; el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, y los números 3 y 6 por Barcelona, Andrés García Berrio y Núria Lozano. Albiach ha preguntado a Puigdemont si cree que es lo mismo un gobierno con el líder de Vox, Santiago Abascal, o con Yolanda Díaz: "Menos frivolidad, por favor". Ha subrayado que el voto de los Comuns es una garantía para "tener a Junts lejos del Govern" y para decir 'no' a proyectos como la ampliación del Aeropuerto de Barcelona y el Hard Rock, que tacha de fracasados. Además, ha criticado que esta semana Junts ha votado en el Congreso contra una propuesta de los Comuns para que los sindicatos se incorporen a los consejos de administración de las empresas: "Porque la derecha, aunque se vista de seda, derecha se queda". NO PACTAR CON LA DERECHA La candidata ha destacado que los Comuns son "la única fuerza de izquierdas que dice que no llegarán a acuerdos con la refundación de Convergència", y ha pedido al resto de fuerzas progresistas que no pacten con la derecha. Albiach ha apostado por ir más allá, mirar al futuro con ambición y que haya un Govern que "no pida perdón por ser quien es", y ha prometido que los Comuns no se rendirán ante la extrema derecha.