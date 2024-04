Abel Antón:"Aún siento el clamor del público de Sevilla en aquel oro de 1999"

Carlos de Torres

Boumalne Dades (Marruecos), 28 abr (EFE).- Abel Anton (Ojuel, Soria, 61 años), doble campeón del Mundo de maratón (1997 y 1999), aún percibe desde el desierto marroquí el rumor del público de Sevilla que hace 25 años aclamó en el Estadio de la Cartuja su título universal de la prueba de 42 kms.

Como participante en la Titan Desert, donde apoya a su compañera Silvia, una superviviente del cáncer tras un trasplante de médula, el atleta acepta el reto del "Dakar de la bicicleta de montaña", donde derrama de manera generosa su esfuerzo y sacrificio y la ilusión por hacer real el objetivo de su compañera.

A la vez, resulta inevitable recordar aquellos tiempos de gloria como mejor maratoniano del Mundo, el oro de Sevilla, su rivalidad con Martín Fiz, y su convencimiento de que el récord del Mundo de maratón de 2h.00.35 del malogrado Kiptum pronto bajará de las dos horas.

"El motivo de estar en la Titan es que Silvia quería correr la Titan tras el trasplante de médula, quería demostrar que se le puede vencer al cáncer. Me ofrecieron entrar en el equipo, consulté con la familia y la almohada y me pareció un proyecto bonito. Les dije que sí y empecé a prepararme", comenta Antón en Boumalne Dades.

Antón, quien no para de hacer deporte, sobre todo atletismo, no cree que tenga problemas para completar las 6 etapas de la Titan y los 600 km de recorrido, pero sí muestra respeto a factores como el calor o la deshidratación.

SER CAMPEÓN DEL MUNDO EN TU PAÍS ES LO MÁS GRANDE

A finales de agosto de 1999 el estadio sevillano reventó ante la entrada en la pista de Abel Antón. Ha pasado un cuarto de siglo de aquella escena, pero el eco que dejó es indeleble.

"Este año en el Maratón de Sevilla hicieron un homenaje a aquel título regalando a la gente una medalla con la imagen mía entrando en el estadio. Fue un año muy especial, desde entonces no ha habido un Mundial en España. Logré un título mundial en casa, creo que eso es lo más grande que le puede ocurrir a un atleta", rememora Antón.

CON FIZ HUBO PIQUE, PERO ÉL ES QUIEN SACA EL TEMA DE ATENAS 97

Dos años antes, en 1997, Antón ganó el oro en el Mundial de Atenas, entrando en el antiguo estadio clásico en pugna con otro español, Martín Fiz. Ese día hubo un doblete inolvidable, pero nació un "pique" que aún dura entre ambos campeones.

"Cada uno hizo lo que tenía que hacer. El tema se aclaró, y quedamos como amigos, nos llevamos bien, por ejemplo nos vimos hace poco en carreras en Madrid y Palma de Mallorca. Lo que pasa es que cada vez que hacemos una entrevista o una charla los dos, siempre saca la carrera de Atenas y la rivalidad que hubo. No se si lo asumió o no, pero yo no tengo ningún problema por aquello, porque claro, quien ganó fui yo", comentó.

SIN DUDA, EL RÉCORD DE MARATÓN BAJARÁ PRONTO DE 2 HORAS

La leyenda española de Maratón no mostró dudas al plantearle la posibilidad de que el récord mundial de maratón, en poder del malogrado Kelvin Kiptum (2h.00.35), baje próximamente de la barrera de las 2 horas.

"No tengo dudas al respecto. Kiptum y Kipchoge ya se quedaron raspando ese límite, incluso el segundo ya bajó, pero no fue homologado por las zapatillas que utilizó. Saldrá uno mucho mejor que ellos y bajará de las dos horas, pero no sé cuando".

Además, Antón considera que los jóvenes fondistas más destacados se van a dedicar al maratón "porque está muy bien pagado y además contarán con mejores medios para mejorar las marcas, como las nuevas zapatillas que se van sacando"

EL ASUNTO DE KATIR FUE UN GRAN GOLPE

Abel Antón comentó también su decepción con el caso de Mo Katir, el atleta español sancionado con dos años por saltarse tres controles antidopaje.

"Cuando llegó la noticia todos nos quedamos fríos. A mí me supo mal, es un atleta realmente bueno, y además el representante también trabajo conmigo y somos amigos. Teníamos todos mucha ilusión con él en para que lograse medalla en París. Era de las pocas medallas casi aseguradas junto a la marcha", concluyó. EFE

