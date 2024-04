Zapatero afirma que la movilización en Ferraz es por indignación: "Tenemos 48 horas"

El expresidente del Gobierno y exlíder del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero ha afirmado que la movilización de apoyo a su sucesor Pedro Sánchez ante la sede del PSOE no es por sentimentalismo ni militancia, sino por indignación: "Tenemos 48 horas para lograr el lanzamiento para que Illa sea president y para que Pedro siga en la Moncloa". "Nuestra reacción es por patriotismo democrático, porque queremos que la política democrática en España se parezca a como son la inmensa mayoría de los españoles: respetuosos, educados y tolerantes", ha dicho este sábado en un mitin del PSC en Tarragona junto a la candidata por Tarragona, Rosa Maria Ibarra, y al alcalde, Rubén Viñuales. Zapatero ha instado a continuar la movilización "ante tanto ataque y tanta injuria" para que Sánchez continúe al frente del Gobierno y ha criticado textualmente la ira, la injuria, el acoso y el intento de destrucción personal. "Señores de la derecha, del PP: nada bueno se ha logrado en la Historia ni con el odio ni con la ira ni con la inquina ni con la destrucción y deshumanización del contrario", ha dicho. ERC, JUNTS Y OBISPOS El expresidente ha dado las gracias a los que dieron apoyo a la investidura y apoyan ahora al presidente (ha citado Junts y ERC) aunque no tengan la ideología de los socialistas y sean independentistas: "Sí, hay que agradecerlo. Esto cuenta en la vida ¿eh? Cuenta porque demuestra como eres: que sabes agradecer". Zapatero también se ha referido a los obispos que se manifestaron en contra de la Ley del matrimonio igualitario alegando que la norma destruía las familias: "Podría salir alguno ahora a decir que respetaran a la familia del presidente del Gobierno". ILLA Y "EL VERBO UNIR" Por otra parte, ha abogado por "una mejora en Cataluña" para atender la educación, la sanidad, la sostenibilidad medioambiental, la sequía y la convivencia ante la inmigración. "Cuando se gobierna, no se discute sobre el país y lo que somos", ha dicho el expresidente, que ha asegurado que admira al candidato del PSC, Salvador Illa, porque le considera buena persona y noble. "Admiro a quien conjuga, frente a cualquier otro verbo, el verbo unir. Admiro a quien no insulta, a quien respeta, a quien construye, a quien explica, a quien tiene ese sosiego. Por eso admiro a Salvador Illa", ha añadido.