Unas 400 personas se reúnen en la sede del PSIB de Palma para apoyar a Pedro Sánchez

Unas 400 personas se han concentrado este sábado en la sede del PSIB-PSOE de Palma para mostrar su apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que el pasado miércoles abriese la puerta a dimitir y anunciase que se retiraba unos días de la vida pública para reflexionar sobre su futuro. Según ha informado la formación socialista, en el acto se ha seguido el Congreso Federal que se celebra en Madrid y se ha leído un manifiesto de apoyo de los socialistas de las Islas a Sánchez. En esta línea, el socialista Francesc Antich ha puesto en valor dos mensajes: "Primero, que no puede ser que esta forma de hacer política sucia salga ganando, por lo que es necesario seguir trabajando para que la democracia de este país no se vea devaluada. En segundo lugar, Pedro Sánchez defiende un proyecto de solidaridad e igualdad allá donde la economía va bien y se trabaja en beneficio de todos y para todos los territorios". Por su parte, la secretaria de Política Autonómica del PSIB-PSOE y diputada en el Parlament, Mercedes Garrido, ha agradecido a los militantes y simpatizantes que se hayan desplazado hasta la calle Miracle de Palma para mostrar su apoyo. "Para decir que no se puede admitir este tipo de política que busca deshumanizar al contrario", ha dicho, remarcando que "la política es para avanzar, tal como ha hecho el PSOE siempre". Los socialistas han trasladado al presidente del Gobierno, en el manifiesto, en que "vale la pena continuar" porque "vale la pena el progreso que ha ganado en las urnas, por justicia y por la democrática".