Tudanca avisa a la derecha de que "no van a poder con el PSOE" y alienta a Sánchez: "No tenemos derecho a rendirnos"

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Luis Tudanca, ha avisado a la "derecha y a esa extrema derecha" de que "no van a poder con el Partido Socialista" y ha alentado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que continúe al frente del Gobierno: "No tenemos derecho a rendirnos". "Decirle --a Sánchez-- que no tenemos derecho a rendirnos. No lo tenemos ninguno, porque esto merece la pena y porque tenemos que seguir al frente de esa mayoría social que nos necesita y que le necesita a él también en el Gobierno", ha expresado Tundanca en declaraciones a los medios de comunicación antes de la celebración del Comité Federal del PSOE en la sede nacional de Ferraz, en Madrid. Además, Tundanca ha avisado a "esa derecha y esa extrema derecha" de que "abandonen toda esperanza" de acabar con el Partido Socialista y la "mayoría social que respalda a su presidente". Una mayoría, según ha defendido, que "no va a tolerar" los "métodos absolutamente repugnantes" de la oposición. "No van a poder con nosotros", ha sentenciado. Asimismo, el socialista castellanoleonés ha explicado a "los progresistas de este país" que "son tiempos de serenidad y firmeza", por lo que no deben "dejarse arrastrar por la desesperanza ni por la espiral de odio a la que algunos quieren llevar este país".