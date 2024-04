Sandro Ramírez pide disculpas a la afición y se ofrece a seguir tirando los penaltis

Las Palmas de Gran Canaria, 27 abr (EFE).- Sandro Ramírez, jugador de la UD Las Palmas, pidió perdón a la afición tras una nueva derrota, la sexta consecutiva del equipo amarillo en LaLiga EA Sports este sábado ante el Girona (0-2), y asumió el error en el penalti que desaprovechó en el minuto 8, aunque se ofrecería a volver a lanzar otro.

"No estamos en buen momento, se ve en los resultados, la dinámica es muy mala. Pedimos disculpas a la afición, no estamos siendo el equipo que veníamos siendo, pero que este último tramo no empañe la gran temporada que estábamos haciendo", dijo a la conclusión del partido a Movistar LaLiga TV.

Sandro recordó que ha estado "en muchas situaciones como esta y la única manera es seguir peleando, no agachar la cabeza y estar juntos".

Con respecto a su lanzamiento que se estrelló en el rostro del guardameta argentino Paulo Gazzaniga, el delantero grancanario dijo que "los penaltis los falla quien los tira, es fútbol, asumí la responsabilidad, y si hay otro penalti, me ofrezco a tirarlo otra vez, hay que tener personalidad y sacarla en esos momentos, no tengo ningún problema".

Según reveló al término del partido el entrenador del equipo amarillo, Xavi García Pimienta, para cada encuentro hay un orden estipulado de lanzadores de penaltis en la UD Las Palmas, y en el de este sábado los encargados eran Sandro Ramírez, Kirian Rodríguez y Saúl Coco. EFE

