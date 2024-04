Ribera muestra su apoyo a Sánchez: "Nos pueden llamar perros porque somos fieles y leales"

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha mostrado su apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en el Comité Federal y ha afirmado que los socialistas están "orgullosos" de que les llamen "pedigüeños, bambis o perros": "Nos pueden llamar perros porque somos fieles y leales". Lo ha indicado este sábado frente al Comité, reunido para dar apoyo a Sánchez, aunque en un principio había de ratificar precisamente la designación de Ribera como cabeza de lista del PSOE a las elecciones del Paramento Europeo del próximo 9 de junio. "Está bien que nos llamen pedigüeños, si de lo que se trata es de pedir más cohesión y una Europa más justa, como le pasó a Felipe (González). Somos orgullosos pedigüeños de más justicia. Nos pueden llamar bambis, somos bambis e ingenuos creyentes de los valores, los derechos, las libertades, la cooperación y la paz, como pretendieron insultar a José Luis (Zapatero). Y nos pueden llamar perros porque somos fieles y leales, defensores de los derechos, del futuro de los españoles, de nuestros jóvenes", ha destacado Ribera. Ribera ha respondido así a las críticas que se han sucedido estos últimos días y a los tópicos y descalificativos hacia los socialistas: "Somos pedigüeños, bambis y perros" y ha señalado que no son, "en ningún caso, ilegítimos o gente sin valor". La también vicepresidenta tercera ha destacado que lo que viven el presidente del Gobierno y su mujer, Begoña Gómez, responde a una "situación de acoso" y a una "estrategia de mentiras y deshumanización". "Una estrategia que pretende presentar a una persona como no persona, a un presidente como irresponsable e ilegítimo, con la voluntad de quebrar su voluntad. Y si no basta con él, atacamos el núcleo familiar. No se lo merecen", ha indicado. Según Ribera, "los presidentes no son cosas ni robocops ni nada que se le parezca, son personas, servidores públicos convencidos de lo que hacen. Como lo es Pedro, como lo ha demostrado". "Estamos escuchando con vergüenza y como sin ningún tipo de pudor, sin sonrojarse, recortan derechos y libertades, defraudan hacienda sin ningún pudor, sin ningún pudor, con la plena convicción de que lo pueden hacer y no pasa nada porque consideran que el único gobierno legítimo es el suyo", ha denunciado Ribera. Ribera también se ha cuestionado cómo se habría actuado en situaciones adversas si no hubiese estado Sánchez al frente el Ejecutivo: "¿Cuál hubiera sido la respuesta sin Pedro?". "Nadie está libre de que surja una crisis. Y en ese momento, lo que importa es quién está y cómo se gestiona. Y os digo una cosa, yo no quiero brazos en alto en las plazas de Roma, en las plazas de Bruselas o en las plazas de Madrid, quiero abrazos. Yo no quiero la Europa de la exclusión, quiero la Europa de las vacunas o la Europa de la modernización. Y por eso es importante trabajar en Europa. Es importante que desde las capitales, desde los gobiernos, se trabaje con esos valores. ¿Cuál hubiera sido la respuesta sin Pedro? ¿Os acordáis de cuál fue la respuesta antes de Pedro? Así que sí, es importante, merece la pena".