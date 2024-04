Puigdemont: Illa gestionó el Covid con "incompetencia recentralizadora" y poca transparencia

El candidato de Junts+ a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, ha criticado la gestión del candidato del PSC y exministro de Sanidad, Salvador Illa, de la pandemia de la Covid: "No solo sufrimos su incompetencia recentralizadora, sino también su falta de transparencia". En un acto en Argelès-sur-mer (Francia) ante unas 400 personas que han acudido desde el Baix Camp y Reus (Tarragona), Puigdemont ha defendido que la Generalitat necesita un líder que se plante ante Madrid, porque "la gestión sin liderazgo ni ambición condena Cataluña al sopor, la inacción y la resignación". "Que los socialistas nos vengan a decir lo que es gestionar tiene tela", y les ha señalado por los retrasos en Rodalies, por una mala gestión en la trasposición de directivas europeas y del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y por la falta de inversión en Cataluña, según él. Ha ironizado que lo que sí saben gestionar los socialistas son las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS): "En esto no hay quién les gane", en un discurso marcado por la defensa de la buena gestión de Cataluña y del gobierno. ANIMA A IR A VOTAR Puigdemont ha instado a "salir de la zona de confort de la abstención e ir a votar". "Hay quién quiere bajar la persiana de Cataluña y hay los que solo hablan de la gestión. Hablan de gestión para no hablar de la nación", ha añadido. Cataluña, EN "SITUACIÓN LÍMITE" La cabeza de lista por Tarragona, Mònica Sales, ha asegurado que Cataluña está en una "situación límite" en ámbitos como la educación, que asegura que Junts+ deberá revertir. Ha situado las elecciones del 12 de mayo en una "encrucijada entre Illa o Puigdemont, o sucursalismo o sentido de Estado, o conformismo o ambición". El número 5 de la candidatura por Barcelona, Albert Batet, ha dicho que el voto a Junts+ hará posible "el retorno" de Puigdemont y articular un gobierno que defienda la independencia de Cataluña. Batet ha exhibido los "avances" logrados por Junts en el Congreso, como el uso del catalán, que España pida la oficialidad de las lenguas cooficiales en la Unión Europea, la negociación que han iniciado con el PSOE con un mediador internacional, la Ley de Amnistía, y el acuerdo para la transferencia a la Generalitat de las competencias en inmigración.