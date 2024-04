Planas afirma que PP y Vox "no han escatimado en ningún medio para llegar a esta situación" con Sánchez

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha cargado contra el Partido Popular y Vox en su apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al afirmar que "no han escatimado en ningún medio para llegar a esta situación". A la entrada del Comité Federal del PSOE en la calle Ferraz, en la que se concentra una multitud de militantes socialistas, Planas ha incidido en que la "España liberal, progresista, europeísta" que fue "mayoría" el 23 de julio "no quiere aceptar una España de PP y Vox". "Evidentemente el presidente del gobierno está haciendo una reflexión", ha apuntado Planas para seguidamente reivindicar que "todos los españoles que queremos una España más liberal, progresista y avanzada estamos aquí". "Vamos a defender lo que sin duda democráticamente hemos obtenido en las urnas", ha declarado. Asimismo, el dirigente socialista ha enmarcado que la jornada de este sábado no es sólo un "día muy importante" para el PSOE, sino para toda España, "a la que queremos mucho", ha remarcado.