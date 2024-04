Page alaba la reacción de Sánchez y se pone a su disposición para combatir las "calumnias"

(Actualiza la NA6105 con declaraciones del presidente de Asturias, Adrián Barbón, y de la presidenta de Navarra, María Chivite)

Madrid, 27 abr (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha alabado este sábado la reacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la denuncia de su mujer, Begoña Gómez; le ha trasladado su "empatía" y se ha puesto a su disposición y a la de todo el partido para combatir las "calumnias" de la derecha.

Durante su intervención en el Comité Federal del PSOE, reconvertido en un acto de apoyo a Sánchez tras la decisión de cancelar su agenda pública hasta el lunes para decidir si sigue como jefe del Ejecutivo, Page ha cerrado filas también contra el líder socialista a pesar de ser uno de sus principales críticos.

"Siempre he reaccionado con la determinación de no dejar una sola calumnia, una sola insidia, una sola mentira sin contestar. Hay que contestarlas. Para contestar a todas las calumnias y esta campaña, vais a contar la dirección (del PSOE), y por supuesto Pedro, con todo nuestro apoyo, con el mío particularmente, porque no se puede consentir", ha afirmado.

Ha comentado que Sánchez "va en serio" con su decisión de parar y reflexionar, y ha alabado que se dirigiera a todos los españoles el pasado miércoles en una carta a través de las redes sociales para expresar su "dolor".

"Valoro que en la carta del secretario general y del presidente del Gobierno se duela. Prefiero que nuestros compañeros y dirigentes se duelan ante una acusación injusta, falsa, a que muestren indiferencia o saquen pecho", ha declarado.

Además, ha dicho que aunque habitualmente al PSOE se le mide por "otro rasero" en comparación con los partidos de derechas, está "muy orgulloso" de formar parte de un partido al que no solo "exigen más", sino que se exige a sí mismo "más que nadie".

"No soy nadie para dar consejos pero le quiero transmitir al secretario general, al compañero presidente del Gobierno, toda mi empatía, la empatía de miles de personas que no solo sabemos que va en serio su dolor sino que hemos pasado por experiencias muy parecidas", ha añadido.

Por otro lado, ha dicho que al PSOE "no le van a quitar la moral, y menos los que no tienen ninguna".

Otra presidenta autonómica, la de Navarra, María Chivite, ha dicho sentirse conmovida e identificada cuando leyó la carta abierta de Pedro Sánchez.

"Como presidenta también recibí insultos, odio y acoso hacia mí y mi familia. Cuando vienen a la puerta de mi casa o hacen pintadas y tiran huevos en la casa de mi madre".

Chivite ha subrayado que los políticos "somos personas" y la familia es una "línea de flotación muy sensible, por eso nos dan dónde más nos duele".

"Esta es la estrategia, la tortura psicológica, la deshumanización y la manipulación", ha señalado la también secretaria del partido socialista navarro que ha subrayado que la crítica política "nada tiene que ver con acosar ni amedrentar a la familia"

"Y no vamos a caer en la trampa de que esto va en el cargo. En el cargo va la responsabilidad de las decisiones, el respeto institucional y la rendición de cuentas, y todo lo que no se enmarque en estos términos, es otra cosa", ha dicho.

Por su parte, el presidente de Asturias y secretario de la Federación Socialista (FSA), Adrián Barbón, ha considerado que la carta ha abierto un periodo de reflexión y ha denunciado que se vaya a "la destrucción personal, a la inquina, a la calumnia y a la agresión".

"Tengo la esperanza -ha dicho- que la carta sea una especie de mensaje en una botella al mar que llegue a todas partes" y que haga saber a la ciudadanía que "nos jugamos la democracia".

Barbón ha subrayado que "la permanente descalificación no es un arma legítima", y ha explicado que esas palabras las dijo Adolfo Suárez, en su dimisión en enero de 1981, "y hoy están plenamente de actualidad".EFE

