Otegi dice que si Sánchez plantea una cuestión de confianza la apoyarían para "no abrir la puerta a la extrema derecha"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, plantea una cuestión de confianza EH Bildu la apoyará para "no abrir la puerta a la extrema derecha". Además, considera que el líder del PSE-EE, Eneko Andueza, tiene "un problema y es que no puede explicar por qué va a ser el bastoncito del PNV en un Gobierno de coalición". En una entrevista al Diario Vasco, recogida por Europa Press, el dirigente de la coalición soberanista analiza, entre otras cuestiones, el anuncio del presidente Pedro Sánchez de suspender su agenda hasta este próximo lunes y plantearse su continuidad, tras la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez. Tras reconocer que "no es una decisión habitual que el presidente de un gobierno diga que se toma unos días para decidir si sigue o no", Otegi defiende que "el 'lawfare' no es una excepción de la política, es una partida habitual" ya que "no hay independencia del Poder Judicial". Respecto a futuros escenarios, advierte que uno de ellos puede ser la convocatoria electoral, aunque otras opciones son la moción de confianza o el cambio de presidente. "Nosotros seguimos en la misma postura que fijamos la noche electoral de los comicios generales. La gente votó que no gobernase la extrema derecha en el Estado español y eso es lo que mantenemos. Si hay una candidata nueva habrá que ver qué es lo que dice, pero nuestra posición es mantenernos fiel al mandato de las elecciones generales", argumenta. Así, en el caso de que se produjera una cuestión de confianza, Otegi reconoce que EH Bildu la apoyaría porque no hacerlo es "abrir la puerta a la extrema derecha". 21A Respecto a las elecciones vascas del pasado 21 de abril, insiste en que hay 54 parlamentarios soberanistas y "una mayoría de izquierda contando con el PSE". Además, cree que quien ha ganado las elecciones ha sido EH Bildu, que ha quedado a "apenas 29.000 votos del PNV". "Nosotros esperábamos que el candidato con más votos abriese una ronda de contactos, pero estamos viendo que esto no se está produciendo. Vamos a esperar, eso está en manos de Pradales. Lo que nos preocupa es que se haga un acuerdo de Gobierno con intereses partidistas e hipotecas a nivel nacional y social", añade. Respecto a la polémica en campaña por las declaraciones del candidato Pello Otxandiano respecto a ETA, dice que con los datos que manejan "eso no ha restado un solo voto" a EH Bildu. "Visto el resultado electoral es evidente que esto ha tenido poca repercusión. Y lo digo con todo el respeto, pero esto es así. Espero que esta sea la última ocasión en la que se intente resucitar este viejo debate permanente en campaña electoral, porque es un error y es una irresponsabilidad. Nuestro candidato ha dicho que si quieren hablar de esto lo hablemos fuera de los focos", detalla. Asimismo, argumenta que el Partido Socialista "ya le ha dado un gobierno a EH Bildu en Euskal Herria", en alusión al Ayuntamiento de Pamplona, y añade que tienen "acuerdos con los socialistas en el Estado español". "Eneko Andueza tiene un problema y es que no puede explicar por qué va a ser el bastoncito del PNV en un Gobierno de coalición continuista", expresa, para añadir que es "difícil creer que se pueda hacer un programa de Gobierno entre dos partidos que no están de acuerdo en nada, solo en mantener los puestos".