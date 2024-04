Ocho detenidos por estafar 630.000 euros con falsos correos electrónicos

Almería, 27 abr (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en Almería a ocho presuntos miembros de una organización que habría estafado algo más de 630.000 euros tras interceptar los correos electrónicos de varias empresas para obtener transferencias bancarias.

Según una nota de la Comandancia de Almería, entre los arrestados en la operación 'Doctor-51' se encuentran el gestor societario, las personas que hacían de 'mulas' económicas y el captador de éstas.

Se han realizado dos entradas y registros en domicilios y se ha investigado a tres personas jurídicas, suspendiendo sus actividades comerciales y mercantiles.

Igualmente se han bloqueado y embargado preventivamente 41 cuentas bancarias, 21 fincas rústicas, dos inmuebles urbanos y se ha intervenido un vehículo.

El Instituto armado ha explicado que los detenidos interceptaban los correos electrónicos de las empresas perjudicadas y modificaban sus números de cuenta para recibir el dinero que iba destinado a ellas.

En total el dinero estafado llega a los 638.442 euros y no se descarta que esta cifra aumente, ya que la organización operaba no sólo a nivel nacional, sino también en otros países europeos como la República Checa, Francia, Suiza, Bélgica o Italia, además de en Emiratos Árabes, Taiwán o Hong Kong.

La estafa conocida como 'Man in the middle' (hombre en medio) consiste en interceptar los correos electrónicos entre dos interlocutores y suplantar la identidad de uno u otro para obtener y modificar información sensible como por ejemplo números de cuentas bancarias.

Al parecer, la organización criminal había establecido unos roles específicos para cada uno de sus miembros, de modo que los líderes se encargaban de interceptar los correos electrónicos de las empresas que iban a estafar y cuando lo conseguían, desviaban los fondos a unas cuentas creadas a nombre de testaferros y empresas pantallas, para dificultar así el rastro del dinero y ocultar su procedencia.

La constitución de estas empresas, a nombre de personas interpuestas solo reflejaban la apariencia de una sociedad para recibir transferencias de importes elevados de las empresas perjudicadas, al simular una actividad mercantil y eludir con ello los mecanismos de control e indicadores de prevención de blanqueo de capitales establecidos en las entidades financieras.

Otro de los detenidos era el responsable de constituir las empresas y captar a las personas que iban a figurar como responsables de las cuentas bancarias a cambio de una comisión económica, lo que se conoce como 'mulas' u hombres de paja.

Cuando el dinero estafado a las empresas legales llegaba a una de estas cuentas, la 'mula' económica recibía instrucciones para disponer de él por medio de retiradas en efectivo y entregas a otra cuenta o transferencias.

Los investigadores, además de detectar los movimientos económicos entre cuentas también han descubierto otros métodos que utilizaba la organización para el blanqueo del dinero como la compra de vehículos a motor o la simulación de la compra-venta de una finca rústica inexistente valorada en casi 1.800.000 euros.

En este último caso, se abonaron en concepto de reserva por el inmueble casi 270.000 euros, con la condición de que en el caso de no desembolsar el resto del importe, se produciría la pérdida de dicha fianza rescindiendo el contrato. De esta forma conseguían introducir el dinero estafado previamente en el circuito legal.

Las diligencias y los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción 6 de Almería. EFE

