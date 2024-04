Miret: "No hemos sido capaces de controlar el talento de Shurna"

Las Palmas de Gran Canaria, 27 abr- El entrenador del Joventut Badalona, Daniel Miret, felicitó al Dreamland Gran Canaria por su triunfo (97-79) y clasificación para los playoffs ACB, resaltando del choque que su equipo no ha sido "capaz de controlar el talento de Shurna", un factor que "ha beneficiado a otros jugadores de su equipo".

A su juicio, "en la primera parte ya empezamos perdiendo a Tyler Cook por lesión, cuestión que hemos intentado compensar preparando otras cosas, pero no hemos sido capaces de controlar tanto a Shurna como a otros jugadores, en un rival que tiene tanto talento".

En su opinión, "cuando recibes 97 puntos, es obvio que el rival hace bien las cosas pero debemos trabajar más en la defensa. No nos sirven las ideas que tenemos para ser competitivos si en un cuarto nos meten 30 puntos, con canastas fáciles y unos contra unos en los que nos hemos visto debilitados. Es un rival que juega muy bien", agregó.

Sobre las faltas técnicas pitadas sobre Vives y Ribas en un momento clave del choque, Miret no quiso entrar en polémicas: "Sería excusarnos y no tiene nada que ver con la derrota. Enfrente teníamos un rival duro y no supimos estar a su nivel físico".

"Ya prácticamente no tenemos opciones de playoff pero insisto en que nuestro objetivo es el de ser lo más competitivos posibles. Tenemos muchos y más objetivos que cumplir, con una plantilla que tiene muchas ganas de demostrar estas palabras y de trabajar hasta el final", concluyó. EFE

1011043

dhr/asc