Militantes y simpatizantes del PSOE inundan Ferraz pese a la lluvia para trasladar su apoyo a Pedro Sánchez

Militantes y simpatizantes del PSOE han ocupado este sábado por la mañana la calle Ferraz de Madrid, frente a la sede del partido donde se reúne el Comité Federal, para mostrar su apoyo al presidente del Gobierno y secretario general, Pedro Sánchez, después de que anunciase que se retiraba unos días a reflexionar sobre su continuidad al frente del Ejecutivo. Aunque la convocatoria estaba programada para las 11.00 horas, coincidiendo con la reunión del Comité Federal del PSOE, que reúne a los principales dirigentes socialistas, desde poco después de las 9.00 horas han ido llegando los primeros manifestantes que se han colocado en la acera frente a la sede, muchos de ellos procedentes de otros puntos del país. De hecho, se han desplazado de madrugada en autobuses movilizados por las federaciones autonómicas del PSOE, con el objetivo de buscar una movilización masiva sin precedentes junto a la sede nacional. La organización ha repartido banderas de España, republicanas, del PSOE y también chapas entre los manifestantes con el lema 'Quédate, #PedroNoTeRindas'. Ha habido también presencia de muchos paraguas por la lluvia, lo que no ha impedido que bajen los ánimos de la concentración. Algunos congregados han acudido con camisetas con el lema 'Claro que vale la pena, quédate' emulando a la canción de Quevedo y con banderas de comunidades autónomas como Castilla y León o Asturias. Desde primera hora también, la Policía Nacional ha desplegado un dispositivo de seguridad en la zona para facilitar la llegada de los miembros del PSOE al Comité Federal, cuya reunión se inició a las 10.30 horas. También se ha colocado una pantalla en la puerta de la sede de Ferraz para que los asistentes desplazados hasta la sede socialista puedan seguir las intervención del Comité Federal, que por primera vez es en abierto, algo inusual, ya que estos debates suelen ser privados, sin cámaras y sin acceso de los periodistas a la sala. Poco antes de las 10.30 horas, los militantes y simpatizantes han ocupado la calle Ferraz, provocando en este sentido el corte del tráfico, entre cánticos como 'presidente', 'basta ya', 'democracia', 'no estás solo' o 'no pasarán': o gritos reclamando la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. RESPALDO A SÁNCHEZ Las federaciones del PSOE en las Comunidades Autónomas hicieron un llamamiento a la movilización masiva para acudir a Ferraz y apoyar a Pedro Sánchez. El partido trata así de cerrar filas con su líder y enviarle "ánimo" y "energía positiva" para convencerle de que siga en el cargo, tal y como indicó la vicepresidenta primera y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero hizo un llamamiento explícito a los militantes para que se movilicen en apoyo de Sánchez y las federaciones están recogiendo el guante y facilitando autobuses gratuitos para reunir a miles de personas en Ferraz. Tras el llamamiento, las federaciones pusieron a disposición autobuses hacia Madrid para trasladar a la militancia y otros cargos orgánicos del PSOE. Los socialistas vascos, por ejemplo, pretendían enviar a Madrid alrededor de 500 simpatizantes socialistas. En total se han fletado siete autobuses desde las distintas agrupaciones del País Vasco, según han indicado fuentes socialistas a Europa Press. En Galicia, el PSdG puso a disposición de los militantes tres autobuses que partirán de Vigo, Lugo y Ourense e irán parando en los pueblos para recoger a quienes quieran desplazarse a Madrid. En Asturias también habrá concentraciones frente a las sedes socialistas y, además, alrededor de 300 personas han viajado de madrugada a Madrid para llegar a la concentración de Ferraz. En el caso de la federación de Aragón se han fletado hasta seis autobuses. De la ciudad de Zaragoza han salido dos a las 7.00 horas; otros dos desde Huelva; uno desde Teruel y otros de Alcañiz. Fuentes del PSOE regional también informaron que algunos militantes se desplazarían en sus propios vehículos hasta Madrid. Desde La Rioja estaban previstos otros dos autobuses, uno más de Navarra y otro más de Murcia, según han confirmado a Europa Press fuentes de las distintas federaciones del PSOE. También se han fletado autobuses desde Castilla y León y Andalucía, entre otras federaciones.