"Matt and Mara", de Kazik Radwanski, Lady Harimaguada de Oro del Festival Cine Las Palmas

Las Palmas de Gran Canaria, 27 abr (EFE).- El Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria ha otorgado la Lady Harimaguada de Oro al largometraje canadiense "Matt and Mara" (Canadá, 2024) de Kazik Radwanski.

El segundo premio de esta vigésimo tercera edición, la Lady Harimaguada de Plata, ha recaído en la película "Explanation for Everything" (Magyarázat mindenre) (Hungría, Eslovaquia, 2023) del cineasta Gábor Reisz, informa el Festival.

Asimismo, del largometraje "Cu Li Không Bao Giờ Khóc" (Cu Li Never Cries) (Phḁm Ngọc Lân, Vietnam, Singapur, Francia, Filipinas, Noruega, 2024) el jurado ha destacado el trabajo de la actriz Minh-Châu y le ha concedido el Premio a la Mejor Interpretación.

Igualmente, el jurado de la Sección Oficial ha concedido, además, una mención especial, entre las diez propuestas presentadas en la categoría de largometrajes, a la cinta estadounidense "Through the Graves the Wind Is Blowing" (EEUU, 2024) de Travis Wilkerson.

La producción "Paradise" (Sri Lanka, India, 2023), del director esrilanqués Prasanna Vithanage se ha alzado con el Premio del Público.

En la categoría de cortometrajes, el premio ha recaído en el trabajo de la directora Daniela Muñoz Barroso "Cuatro hoyos" (Cuba, Francia, 2023).

El jurado de la sección Banda Aparte concedió el premio al largometraje "Malqueridas" (Chile, Alemania, 2023), mientras que el Premio Panorama España ha galardonado "On the Go" (España, 2023) de María Gisèle Royo y Julia de Castro.

En el apartado Premios Canarias Cinema se ha concedido el Premio Richard Leacock al Mejor Largometraje a la película "La hojarasca" (The Undergrowth) (España, 2024) de Macu Machín.

Y el jurado del Premio de Distribución Digital 104, ha reconocido al cortometraje presentado por Alexander Cabeza Trigg, "El Canto de los Años Nuevos" (The Song of the Years to Come) (España, 2023)

El Festival de Cine ha vuelto a contar por quinto año con la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales CIMA, que han otorgado su premio a "I´m Not Everything I Want to Be" (Ještě nejsem, kým chci být) (República Checa, Eslovaquia, Austria, 2024, 90 min.). EFE

as/oli