Lobato traslada a Sánchez y a su mujer su apoyo y pide a los partidos que "recapaciten"

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha trasladado un "mensaje de apoyo" de los socialistas madrileños tanto al presidente del Gobierno y líder del partido, Pedro Sánchez, como a su esposa, Begoña Gómez, al tiempo que ha exigido a todos los partidos que "recapaciten". Lobato se ha pronunciado así a la entrada del Comité Federal del PSOE que se celebra este sábado en la sede socialista de la madrileña calle Ferraz y al que no ha asistido Pedro Sánchez, quien el pasado miércoles anunció la cancelación de su agenda hasta el lunes para reflexionar sobre su continuidad al frente del Ejecutivo ante los "ataques" que denunció contra su esposa, después de que el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid abriera diligencias contra ella por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios a raíz de una denuncia de Manos Limpias. Un Comité Federal "histórico", ha subrayado el líder de los socialistas madrileños a su llegada a Ferraz, donde ha pedido responder al llamamiento de Sánchez a la "reflexión" acerca de "qué está pasando con la democracia en España". "Yo creo que hoy hay que poner en valor que la democracia son instituciones y son actitudes, también de quienes estamos participando en esas instituciones, y yo creo que hay que exigir a todos los partidos, a nosotros los primeros, pero especialmente a otros partidos que están dando alas a actitudes que no son democráticas, que recapaciten, que recapacitemos todos", ha subrayado Juan Lobato en declaraciones a los medios. Asimismo, ha expresado "en nombre de los socialistas madrileños" un "mensaje de apoyo" al presidente del gobierno y a su mujer, ambos militantes de la federación madrileña que él encabeza, al tiempo que ha advertido de que Sánchez y Gómez "no merecen el trato que están teniendo". "Pido respeto, pido dignidad y pido altura a la política española, y que pongamos a la democracia en el lugar que le corresponde", ha concluido el secretario general del PSOE-M.