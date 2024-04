Koke: "Mucho ánimo y fuerza a Nico; en el fútbol y la sociedad gente así no tiene cabida"

Madrid, 27 abr (EFE).- Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, transmitió "mucho ánimo y fuerza" a Nico Williams, por los insultos racistas recibidos en un momento del partido de este sábado entre ambos equipos en el Cívitas Metropolitano, al tiempo que expresó que "gente así no tiene cabida" en el fútbol.

"Si ha pasado algo con Nico, mandarle mucho ánimo, mucha fuerza, porque en nuestra sociedad y en el fútbol gente así no tiene cabida. El Atlético de Madrid, tanto los jugadores como los aficionados, están a favor de Nico y en contra de esas situaciones que no deben pasar. Mucho ánimo y fuerza. No tiene que pasar eso en un campo de fútbol", dijo a 'Dazn'.

Ya sobre lo deportivo, Koke consideró el 3-1 como "una gran victoria. "El equipo la necesitaba, encima contra nuestros perseguidores", añadió.

El Atlético ha sumado 46 de 51 puntos en casa, pero sólo 18 de 48 fuera. "No tiene explicación. Hemos hecho un año malo fuera de casa. Si hubiéramos sido regulares estaríamos mucho más arriba. El equipo quiere jugar, quiere ganar, salimos con esa actitud y no nos salen las cosas fuera de casa. Ojalá nos sirva para los partidos que nos quedan fuera, que nos quedan tres", apuntó. EFE

id/asc