Itxaso dice que en la negociación con PNV se contrastará si hay "coincidencia programática para un gobierno coherente"

El parlamentario electo del PSE-EE por Guipúzcoa, Denis Itxaso, ha afirmado que en las negociaciones entre jeltzales y socialistas que arrancarán este próximo lunes se va a contrastar si hay "coincidencia programática para emprender un gobierno coherente y con cohesión interna". En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Itxaso se ha referido, entre otras cuestiones, al inicio este lunes de las conversaciones con la formación de cara a conformar un posible gobierno de coalición. Tras afirmar que las prioridades de los socialistas deben ser "programáticas", Itxaso ha defendido que ahora "toma pleno sentido" que el candidato a lehendakari, Eneko Andueza, haya insistido durante la campaña electoral en hacer "propuestas concretas". "Cuando se hablaba del mal estado de salud por el que atraviesa Osakidetza, la educación o la Ertzaintza hemos insistido en medidas concretas. Y ahora que nos sentamos ante posibles socios de gobierno será eso lo que vayamos a contrastar para ver si hay suficiente coincidencia programática como para emprender un gobierno coherente y que tenga cohesión y vertebración interna", ha defendido. Por otro lado, Itxaso ha considerado que se enviaría a la ciudadanía una "una mala señal" si se anteponen los cargos y departamentos, algo que, en su opinión, debe ocupar "un segundo plano". "Eso se produce en todo caso siempre que se constata que hay una coincidencia o campo de juego para establecer consensos", ha argumentado. A su juicio, de las conversaciones entre jeltzales y socialistas debe salir un programa de gobierno que refleje, "al menos, buena parte del programa electoral" del PSE. Asimismo, ha recordado que los socialistas han conseguido en las elecciones del pasado domingo dos escaños más, mientras que el PNV ha "retrocedido en cuatro". "Eso da lugar a un reajuste de las fuerzas y pesos con los que cuenta cada socio en un futuro posible gobierno", ha indicado, para insistir en que, de inicio, en las conversaciones se analizarán los programas. PEDRO SÁNCHEZ Respecto al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de suspender su agenda hasta este próximo lunes y plantearse su continuidad, tras la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez, Itxaso, quien ha tomado parte en la concentración desarrollada frente a la sede del PSOE en Madrid, ha apostado por llevar a cabo una reflexión colectiva sobre "cómo se está deteriorando la política". "En la concentración lo que he advertido es un ambiente de concordia y al debate democrático. No he visto ni odios ni reproches", ha valorado. Por último, ha lamentado que "la derecha" esté "malversando" los cauces que ofrece la justicia para atacar "al adversario de manera arbitraria".