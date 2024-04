Fernández (PP) pide tirar a Sánchez y Puigdemont "a la papelera de la Historia"

El candidato del PP a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, ha pedido este sábado tirar "a la papelera de la Historia" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al expresidente de la Generalitat y candidato de Junts+, Carles Puigdemont, porque cree que se lo han ganado a pulso. Durante un mitin en Ulldecona (Tarragona) junto al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, Fernández ha llamado a votar por el PP el 12 de mayo porque es un voto de convivencia, progreso, libertad e igualdad, ha dicho. "Es un voto para mandar a Sánchez y a Puigdemont a la papelera de la Historia, que es lo que se han ganado a pulso", ha reivindicado. Para él, ambos se han acabado "mimetizando", en alusión a la carta de Sánchez en que anunciaba un periodo de reflexión sobre su presidencia, y a las declaraciones de Puigdemont en que aseguraba que volverá a Cataluña sea investido o no como presidente pero no se quedará en la oposición. "Si el lunes anuncian los dos que se largan, tendrán nuestro apoyo, comprensión y cariño. Que no sufran, que se vayan a su casa, que estarán más tranquilos y nosotros también", ha ironizado. "NO HAY MALDICIONES BÍBLICAS" Fernández ha recordado a los votantes del PP que "no es el momento de arrojar la toalla", sino que el 12M tienen la oportunidad que llevan buscando desde hace más de una década. "No hay maldiciones bíblicas que condenen a Cataluña a proseguir la senda de la decadencia", ha clamado Fernández, que está convencido de que van a conseguir un resultado histórico estos comicios.