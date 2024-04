Feijóo: "España no tiene un problema. El que tiene un problema judicial es el señor Sánchez"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a resolver sus problemas personales, políticos y judiciales pero no trasladarlos a la ciudadanía: "España no tiene un problema. El que tiene un problema judicial es el señor Sánchez". "No podemos estar pendientes de los problemas del señor Sánchez. Es el señor Sánchez el que tiene que estar pendiente de los desvelos de los ciudadanos", ha dicho en un acto de campaña tras visitar la empresa de FFaiges en Tortosa (Tarragona) junto al candidato popular a las catalanas, Alejandro Fernández. El dirigente de los populares ha considerado que no es lógico ni ético ni moral trasladar sus problemas a los españoles, según él. Ha aludido así a la carta de Sánchez en la que anunciaba la cancelación de su agenda para reflexionar sobre su continuidad como presidente del Gobierno, tras una denuncia contra su esposa, Begoña Gómez. Ha insistido en que los españoles no pueden estar pendientes de los problemas de Sánchez ni del expresidente de la Generalitat y candidato de Junts+, Carles Puigdemont: "Uno amenaza con volver y otro amenaza con irse". "DIMITIENDO DE LA DEMOCRACIA" "Cuando se ataca a los jueces y a los tribunales, cuando se ataca a los periodistas y a los medios de comunicación, lo que se está haciendo es dimitiendo de la democracia", ha alertado. Por eso, ha pedido a la ciudadanía que no se deje engañar y ha afirmado el PP no tiene "políticos mesiánicos, que su único objetivo es mirarse al ombligo mientras los ciudadanos tienen que resolver solos sus problemas". Además, Feijóo ha reiterado que no va a "cambiar su agenda", porque su compromiso en este momento está con Cataluña y el conjunto de catalanes.