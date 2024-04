Espadas pide a Sánchez que "siga al frente" del Gobierno y critica la "normalización" de las denuncias falsas

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "queremos que siga al frente" del Ejecutivo, porque "merece la pena seguir trabajando por nuestro país y una democracia más fuerte", y señala que le ha trasladado al también secretario general de la formación a nivel nacional el apoyo y el "cariño" del socialismo andaluz. En una entrevista en Infolibre, Espadas ha incidido en que "hemos normalizado con demasiada ligereza lo que no debería pasar en democracia, que denuncias falsas e informaciones no contrastadas acaben construyendo relatos que para la opinión pública pueden convertirse en una verdad. Es muy grave. El presidente ha decidido parar y llamar a esta reflexión". "Tenemos una derecha y una ultraderecha que demuestran que les da todo igual y que deslegitiman cuando no tiene el poder. Violentan y llevan al límite al Gobierno socialista, algo que hicieron antes con Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Es inaceptable en democracia que la derecha entienda que o gobierna o es algo ilegítimo. Debemos reaccionar, y no permitir que se salgan con la suya. Así de claro", ha manifestado el líder de los socialistas andaluces. Como portavoz socialista en el Senado, ha advertido de que la Cámara Alta es el "el ejemplo más grave de utilización partidaria de una institución sin rubor" por parte del PP, que "ya no es un partido de Estado". "El PP es un partido antisistema", ha afirmado. El líder socialista andaluz ha garantizado que el PSOE-A está preparado para "cualquier escenario" a partir del lunes, recordando que la federación andaluza cuenta con más de 44.000 militantes y "ha tenido responsabilidades importantes en momentos críticos y difíciles. Siempre vamos a estar ahí. El PSOE-A tiene en su ADN el compromiso con la igualdad, la libertad y la dignidad de los pueblos", ha remarcado.