El PSOE de Cantabria dice que "hay que conseguir que Sánchez tome la mejor decisión para la región y el país"

El secretario general del PSOE de Cantabria y portavoz parlamentario, Pablo Zuloaga, ha señalado este viernes que "hay que conseguir" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tome la mejor decisión para la región y el país". Por ello, Zuloaga ha hecho un llamamiento "a seguir defendiendo los intereses de España y de Cantabria allá donde haga falta". "Lancemos un grito unánime de fuerza y compromiso del PSOE de Cantabria y de España", ha instado. Así se ha manifestado el secretario general del PSC durante el informe político que ha realizado en el Comité Regional celebrado en Santander, en el que se ha dado cuenta de una resolución en apoyo a Sánchez. En ese sentido, tras anunciar este miércoles el presidente del Gobierno que suspendía su agenda hasta el lunes para pensar si continúa en el cargo por la investigación abierta a su mujer, Begoña Gómez, Zuloaga ha dicho que "la derecha y la extrema derecha pretenden derribar a un Gobierno y a un presidente atacando a lo que más duele, que es la familia". Al respecto, el portavoz parlamentario ha agradecido a la militancia y a los compañeros del partido su apoyo a Sánchez, ya que están "haciendo entender a la ciudadanía que en la política no todo vale". Por ello, el PSOE cántabro, "y también muchos progresistas de la comunidad", han trasladado al jefe del Ejecutivo central su deseo de que "se quede" en el cargo porque "merece la pena". Zuloaga ha añadido que "merece la pena" un Gobierno que, a su juicio, ha defendido los intereses del país en los últimos años; que ha hecho frente a una moción de censura, a una pandemia, a una guerra y que en la actualidad está "liderando la recuperación económica y el empleo". Igualmente, ha subrayado que este Ejecutivo ha subido las pensiones y bajado el IVA de los alimentos y las facturas de la luz, y ha defendido los intereses de España en Europa y de los trabajadores, además de reconocer al Estado de Palestina. "Y todavía merece más la pena por cada avance, cada ley, cada decreto, cada medida de ayuda que sacamos adelante con el voto en contra de la derecha más reaccionaria y conservadora de la historia de España y de Cantabria, donde vemos cómo la presidenta, María Jesús Sáenz de Buruaga (PP), lo primero que hizo cuando llegó al Gobierno fue subirse el sueldo", ha dicho. Así, Zuloaga ha criticado que el PP "no busca que a Cantabria le vaya bien", sino que pretende "derribar al Gobierno y hacer caer un país". "Cómo nos explicamos que Buruaga haya hecho que la licitación pública caiga en un 63% en el primer trimestre, 39 millones de euros frente a los 140 millones que licitamos en obra pública y nuevos servicios entre enero y marzo del pasado año", se ha cuestionado. Por eso ha afirmado que "hay que seguir trabajando" para que al PSOE le "vaya bien", porque los buenos resultados políticos repercutirán en que también "le vaya a bien a España y a Cantabria". "En este trabajo nos necesitamos todos y creo que el problema que hoy vive nuestro presidente nos tiene que hacer entender que aquí dentro (en el PSOE) no hay ningún problema", ha continuado Zuloaga, quien ha señalado que el "verdadero problema" del partido es "la derecha y la extrema derecha". Por último, ha afirmado que los socialistas cántabros estarán este sábado en Madrid, en el Comité Federal, para apoyar a Sánchez, para que el presidente se sienta "arropado y quiera quedarse, por el bien de España y Cantabria". NORAK CRUZ Por otro lado, Zuloaga ha anunciado que la diputada autonómica, Norak Cruz, se incorpora a la Comisión Ejecutiva Regional (CER) del PSOE para ocupar la Secretaría de Política Institucional en sustitución de Yolanda Algorri.