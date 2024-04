El PSOE cruza los dedos para que Sánchez recapacite y no dimita: "No tiene buena pinta"

El Partido Socialista está sumido en una espera agónica pendiente de la decisión que tome su máximo dirigente, el presidente del Gobierno y secretario general, Pedro Sánchez, y cruzan los dedos para que finalmente recapacite y decida seguir al frente del Ejecutivo. En todo caso, hasta sus colaboradores más cercanos admiten que no saben qué decisión tomará, si los cinco días que se ha tomado para reflexionar desde el pasado miércoles servirán para que rectifique y vuelva a tomar las riendas del Gobierno o por el contrario este lunes anunciará su adiós definitivo. Así lo indican varias fuentes gubernamentales de su círculo más próximo, que no transmiten optimismo y simplemente "desean" que Sánchez se incline por seguir. El gesto es literal, uno de ellos cruza los dedos al ser interrogado sobre si el Comité Federal de este sábado --en el que se han sucedido los mensajes de apoyo y la concentración que ha reunido a 12.500 'fieles'-- será suficiente para convencerle. Otra persona de su máxima confianza muestra su pesar y considera que la situación "no tiene buena pinta" con el presidente encerrado desde hace días, sin hablar con nadie y apenas intercambiando algunos breves mensajes con colaboradores que le escriben para saber cómo está y para darle ánimo. "No es una buena señal", apunta. LA DECISIÓN FUE SOLO SUYA De lo que nadie duda es que la decisión final será íntima, personal y la tomará únicamente junto a su mujer Begoña Gómez, toda vez que fue la denuncia contra ella y la posterior apertura de diligencias por parte del juez, lo que desencadenó el anuncio realizado en una carta dirigida a los ciudadanos. "Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor", escribió Sánchez en un texto que pilló por sorpresa a todo el país, incluidos sus ministros. En este sentido, ambas fuentes confirman que la decisión de escribir la carta fue exclusiva de Sánchez y nadie pudo parar esa decisión porque nadie la conocía previamente. La carta salió de su puño y letra y no fue contrastada con integrantes del Gobierno, según indican. Las fuentes consultadas sí admiten que ese mismo miércoles antes de la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados, el presidente trasladó a sus ministros que tenía que reflexionar. Sin embargo, esas palabras no hicieron prever lo que se avecinaba unas horas después. Por el contrario niegan que ese día Sánchez tuviese decidido dimitir y sus ministros le frenasen. En su carta, Sánchez dijo que se tomaba unos días para reflexionar y anunció que este lunes 29 de abril anunciaría su decisión en una comparecencia antes los medios. A este respecto, en el Gobierno esperan conocer la decisión antes de esa fecha y esperan que entre esta tarde y este domingo "suene el teléfono" y se despeje la incógnita. LLEVA TIEMPO TOCADO Sobre la situación personal del presidente y el hecho de que se encontrase al límite por la "campaña" que denuncia contra su mujer, las versiones difieran. Uno de ellos señala que no se esperaban algo así, aunque admiten que el presidente es reservado para los temas personales. El otro indica que llevan tiempo apreciando señales de que estaba tocado y algo no iba bien. Describen a Sánchez como una persona extremadamente estable y en los últimos tiempos percibían ciertas alteraciones en el ánimo que hacían pensar que algo no iba bien. Otra fuente, también de la máxima confianza del presidente, admite que el miércoles, el último día que le vieron sus ministros, estaba muy abatido. En este sentido señala que él siempre ha aguantado bien los ataques contra él, pero es particularmente sensible a proteger a su familia y los últimos episodios han hecho mella.