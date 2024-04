El PSOE celebra este sábado un Comité Federal que servirá de cierre de filas con Sánchez para que no dimita

El PSOE ha convertido el Comité Federal que se celebra este sábado 27 de abril en un acto de respaldo al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en el que los principales dirigentes del partido lanzarán mensajes de apoyo para que no presente su dimisión y continúe en La Moncloa. Aunque en principio el Comité estaba convocado para ratificar la lista del PSOE a las elecciones europeas del 9 de mayo, el anuncio por sorpresa de Sánchez de retirarse unos días de la vida pública para reflexionar sobre su continuidad al frente del Ejecutivo, ha trastocado los planes del partido. No obstante, han decidido mantener la cita, que congregará a la plana mayor del partido, para celebrar un acto multitudinario que exprese el respaldo total a su líder, tanto desde la dirigencia del partido como desde las bases, que se congregarán en una manifestación a las puertas de la sede en la calle Ferraz mientras en el interior se celebra el Comité Federal. Los socialistas, sin embargo han decidido retrasar al próximo martes la Comisión Federal de Listas, que en principio iba a celebrarse este mismo viernes y que debía dar luz verde a la candidatura a las europeas que al día siguiente ratificaría el Comité. ENERGÍA POSITIVA PARA SÁNCHEZ, DENTRO Y FUERA Pero, ante los últimos acontecimientos, han decidido aparcar este asunto y centrarse en enviar "energía positiva" a Sánchez para que se quede, como pidió la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. No obstante, está previsto que el Comité ratifique a Teresa Ribera como cabeza de lista para las europeas aunque el resto de integrantes que componen la candidatura no se conocerá hasta el martes. Por tanto, será un Comité Federal atípico por varios motivos, el primero de todos la ausencia de Sánchez, que no acudirá al encontrarse inmerso en este periodo de reflexión que le ha llevado a cancelar toda su agenda pública. Además, las intervenciones de los integrantes del Comité se emitirán en abierto, algo del todo inusual, ya que estos debates suelen ser privados, sin cámaras y sin acceso de los periodistas a la sala. PANTALLAS GIGANTES Y AUTOBUSES PARA LLENAR FERRAZ Pero en esta ocasión la dirección del PSOE quiere que los numerosos mensajes de respaldo, que previsiblemente se sucederán a medida que los dirigentes socialistas vayan tomando la palabra, trasciendan más allá de los muros de la sede de Ferraz y lleguen tanto a los ciudadanos como al propio Sánchez. Para ayudar a esta tarea, se van a instalar pantallas gigantes frente a la sede del partido para que las miles de personas que se van a concentrar allí puedan seguir los discursos. Esta es otra de las circunstancias inéditas que envuelven este Comité Federal, la concentración de militantes y simpatizantes ante la sede mientras los líderes intervienen dentro. Para que la concentración sea masiva, las federaciones socialistas de toda España están movilizando a sus bases y ponen a su disposición autobuses gratuitos para facilitar el traslado a Madrid.