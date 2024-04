El PSE pide a Sánchez que piense en los socialistas que tenían que mirar debajo de coche

Madrid, 27 abr (EFE).- El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha pedido este sábado a Pedro Sánchez que en este tiempo de reflexión piense en "todos esos socialistas que tenían que mirar debajo del coche", y en los que sufrieron la represión y perecieron en las cunetas.

En su intervención ante el Comité Federal, Andueza ha instado a Sánchez a "pensar en mucha gente extraordinaria como Pablo Iglesias, Indalecio Prieto, Txiki Benegas, Ramón Rubiales, Carme Chacón o Alfredo Pérez Rubalcaba... y en todos esos socialistas que sufrieron el exilio, la represión, la cárcel. A todos esos viejos socialistas que cada vez iban a votar se ponían sus mejores galas y ponían su voto en el corazón porque allí iba su vida, iba la democracia".

Y le ha rogado que piense también en aquellos que miraban hacia atrás "sin saber si volverían a ver a sus familiares".

Andueza ha pedido a Sánchez que siga: "Si abandonamos ahora, estaremos dando carta de naturaleza al odio, al ataque, a la animadversión, a ver al adversario como un enemigo. No lo podemos permitir".

El dirigente socialista vasco ha dicho "sentirse orgulloso" del secretario general que está "aguantando un nivel de acoso inédito en la democracia, y lo está haciendo con la cabeza alta anteponiendo los intereses de España y de la ciudadanía".

"Aguantamos años de terrorismo y conquistamos la paz y la libertad, siempre que aguantamos, ganamos", ha subrayado el líder vasco.

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, también ha querido mandar un mensaje a Pedro Sánchez y le ha dicho que la pregunta que se hace estos días se la han hecho "infinitas veces" los socialistas a lo largo de su carrera política.

Puente ha dicho a Sánchez que cuando él se hace esa pregunta piensa en su abuelo Antonio, que en 1939 ingresó en la cárcel "por rojo, y tuvo suerte porque iban a matarle, y un amigo le bajó camino del paredón de la tapia de San Isidro, en Valladolid".

"Y se pasó tres años en la cárcel recibiendo una paliza diaria y manguerazos de agua fría en el patio de la cárcel de Valladolid. Salió en el año 1942 y vivió una vida de miseria, perdió su trabajo pero sacó adelante a su familia", ha relatado el ministro.

"Cuando yo pienso en mi sufrimiento y en el vuestro, pienso en él, y estoy seguro de que el mío es más liviano que el suyo. Y tú lo sabes muy bien", ha trasladado Puente al presidente de Gobierno.

Por ello, le ha instado a "no rendirse y a no entregar a la derecha lo que busca: la cabeza del secretario general de los socialistas. No puedes permitirlo Pedro".

Finalmente, en el Comité Federal hubo ocho intervenciones más el cierre del acto por el secretario de Organización, Santos Cerdán.

El Comité se dio por concluido poco después del mediodía cuando sus miembros salieron a la calle para unirse a los manifestantes que desde primera hora se concentraban frente a la sede socialista y aledaños para mostrar su apoyo a Pedro Sánchez.EFE

