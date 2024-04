El PP ve un "fracaso" la concentración de apoyo a Sánchez en Ferraz y cree que "complica" el relato de su continuidad

El PP que lidera Alberto Núñez Feijóo ha tildado este sábado de "fracaso" la concentración de apoyo a Pedro Sánchez para reclamarle que siga al frente de la Presidencia del Gobierno ya que, a su entender, "si esperaba un baño de masas para defender su continuidad, no lo ha encontrado", según han indicado a Europa Press fuentes de la dirección nacional del PP. Es más, consideran que "lo de hoy complica mucho más el relato de su continuidad" en Moncloa. La delegación del Gobierno ha cifrado en 12.500 personas el número de asistentes que han acudido a la calle Ferraz, donde el PSOE ha convertido la reunión de su Comité Federal en un gran acto de apoyo a Sánchez, que se encuentra inmerso en un insólito periodo de reflexión para decidir si continúa o no al frente del Ejecutivo. "Pedro, quédate", le rogó la vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ante la plana mayor de su partido. Los mensajes de apoyo se han ido sucediendo conforme han ido tomando la palabra los principales dirigentes del PSOE. Mientras, en la calle, miles de personas coreaban consignas a favor del presidente del Gobierno: "No estás solo" o "basta ya". Los 'populares' consideran que si en el PSOE pretendían evidenciar que España entera salía en defensa de una democracia comprometida con Pedro Sánchez "no lo han conseguido", según han subrayado fuentes del PP. "El fracaso es evidente y lo de hoy complica mucho más el relato de su continuidad", han sentenciado fuentes del partido, que opinan que "haga lo que haga no ha logrado adhesión ciudadana". En 'Genova' han aludido a la movilización con autobuses desde distintos puntos de España y han recalcado que, según sus cálculos, 120 autobuses por 50 plazas cada uno alcanzaría la cifra de 6.000 personas. "Ha sido un fracaso", han abundado las mismas fuentes. "EL MITIN DE AUTOAYUDA" En este sentido, en la cúpula del PP consideran que si el PSOE "esperaba hoy un baño de masas para defender su continuidad no lo ha encontrado". Es más, han ironizado con lo ocurrido en el Comité Federal del PSOE: "El PSOE ha estrenado un nuevo formato: el mitin de autoayuda", según han señalado a Europa Press fuentes de la formación. Por su parte, el líder del PP, que está de campaña en Cataluña en apoyo a su candidato Alejandro Fernández, ha afirmado que "lo más grave" es que Sánchez, el PSOE y el Gobierno se creen "impunes ante todos y ante todo". "Estamos ante un tic autoritario que desde Franco nunca lo habíamos visto", ha aseverado, para concluir: "Si usted se quiere marchar, márchese, no hay ningún problema".