El nuevo presidente de los bodegueros prevé un alza de exportaciones tras 2 años negativos

Madrid, 27 abr (EFECOM).- El nuevo presidente de la Federación Española del Vino (FEV), Pedro Ferrer, asume el cargo con optimismo y augura un crecimiento de las exportaciones al final de este año tras dos cursos en negativo, un cambio de tendencia que, celebra, ya viene acompañado por la recuperación del consumo doméstico.

En una entrevista con EFE, la primera a un medio de comunicación desde que el pasado 10 de abril fuera elegido para encabezar la asociación que representa a los bodegueros españoles, Ferrer iza la bandera de la cultura del vino y asume el reto de "seguir enamorando al consumidor".

Ferrer, que es codirector general y vicepresidente del Grupo Freixenet, apuesta por desarrollar el nuevo plan estratégico 2025-2029 de la FEV durante los tres años que durará su mandato y afirma que llega también con alguna idea nueva, aunque prefiere trabajarla primero en el seno de la organización antes de difundirla.

Pregunta (P).- ¿Cómo encuentra el sector del vino español al momento de asumir la presidencia de la FEV?

Respuesta (R).- Yo siempre lo veo con optimismo, pero evidentemente tiene algún desafío. Es muy importante seguir desarrollando la idea de que el vino es cultura y parte de una vida saludable tomado con moderación y con una dieta sana. Eso es un desafío y el otro reto es seguir enamorando al consumidor.

P.- ¿Qué puede hacer la FEV y su presidente para que mejoren las exportaciones de vino español?

R.- Son las empresas las que tienen que hacer el esfuerzo de exportar, pero la FEV tiene que estar detrás, ayudando, sobre todo que el marco de regulaciones sea lo más flexible posible. La caída de las exportaciones se ha debido a dos o tres mercados muy grandes, como Estados Unidos, que ya se están reordenando después de todos los problemas que hubo con la cadena de suministro (por la pandemia). Yo pienso que es una situación que va a cambiar a lo largo de este año y tendríamos que ver unas cifras ya normalizadas y quizá volver al crecimiento.

P.- ¿Y en cuanto al consumo doméstico?

R.- Llevamos unos cuantos meses de una tendencia positiva (cuatro meses en alza, el último, el pasado febrero, un +2 % en la comparativa a 12 meses). O sea, que esto se ha revertido.

P.- ¿Cómo enfrenta el desafío del cambio climático?

R.- Es un tema muy complicado, muy complejo, porque en febrero tenemos días que parece que son de verano y a finales de abril hay días que parecen de enero y eso para la planta es un gran desafío. Y luego el tema de las precipitaciones tan irregulares. El cambio climático da unos bandazos muy difíciles de gestionar.

P. La sequía ha reducido la cosecha de uva a sus niveles más bajos en seis años...

R.- La sequía perjudica al agricultor, a la empresa, a nuestros proveedores, es una cadena. Y una preocupación fundamental es la salida de mercado (por falta de producto), perder posiciones. Lo que hablamos de la exportación, yo pienso que se va a recuperar, pero si perdemos posiciones en el mercado muchas veces no se recuperan. Cuando un competidor te sustituye, volver es extraordinariamente difícil y a veces no se consigue nunca.

P.- ¿En el nuevo plan estratégico de la FEV se ahondará en la adaptación de la producción al cambio climático?

R.- Tenemos un plan estratégico que tiene cinco ejes diferentes y hay que seguirlos desarrollando. La idea es continuar con el trabajo que la FEV lleva haciendo hace mucho tiempo. Yo tengo alguna idea, pero primero hay que hablar en la Ejecutiva antes que hacerlas públicas.

P.- ¿Le preocupa que se profundice en una legislación más restrictiva respecto al alcohol?

R.- Creemos que por la evidencia científica que conocemos nuestro mensaje es el correcto y el vino es un producto bueno (consumido con moderación en el marco de una dieta saludable). Es un producto que tiene 7.000 años de historia, o sea, que si hay un producto en el mundo sobre el que pueda haber una experiencia enorme es el vino.

P.- ¿Qué le piden a las autoridades?

R.- Que el trabajo administrativo no sea excesivamente complicado, porque nuestros agricultores producen uvas de magnífica calidad, pero igual muchos de ellos no tienen recursos para tratar con una gran complejidad administrativa. Y las bodegas también, porque el 99 % de los socios de la FEV son pequeñas empresas y no les podemos complicar las tareas administrativas más de lo necesario.

P.- ¿Hay una competencia sana entre las bodegas de la FEV?

R.- Evidentemente somos competidores, eso no hay que olvidarlo, pero tenemos también muchos intereses comunes y todos tenemos que remar juntos- La FEV es un sitio para colaborar. EFECOM

