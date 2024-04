El CIS realiza una encuesta rápida sobre la carta de Sánchez para medir la reacción de la ciudadanía

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha realizado una encuesta rápida de un día sobre la carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que anunció que despejaba su agenda pública hasta el lunes para reflexionar sobre si dimitía del cargo, según han apuntado fuentes del organismo público a Europa Press. El estudio, que se habría realizado este pasado viernes y del que no se sabe cuando se conocerán los resultados, pretende medir el alcance de la misiva de Sánchez sobre la ciudadanía en cuanto a si estaban al tanto de la misma, si estaban de acuerdo con el razonamiento del presidente y sobre las posibles derivadas a partir del próximo lunes. Un testimonio que ha participado en la encuesta 'flash' del CIS y que ha sido recogido por la 'Cadena Ser' ha apuntado que también le han sido realizadas varias cuestiones en torno a la situación de la Justicia en España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicó en la tarde del miércoles una carta abierta en la que cancelaba su agenda para "reflexionar" si debe continuar al frente del Ejecutivo después de que esa misma mañana un juzgado de Madrid abriese una investigación por presunto tráfico de influencias sobre su esposa, Begoña Gómez, a instancias de una denuncia del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias. "Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor", escribió en la misiva publicada en la red social X. Por su parte, militantes y simpatizantes del PSOE han ocupado este sábado por la mañana la calle Ferraz de Madrid, frente a la sede del partido donde se reúne el Comité Federal, para mostrar su apoyo al presidente del Gobierno y secretario general del partido, Pedro Sánchez. En la reunión del órgano socialista, transmitida en abierto de manera inédita, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, le ha pedido a Sánchez que no dimita y ha trasladado el apoyo del partido a su mujer Begoña Gómez a la que se ha intentado "destruir".