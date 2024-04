El 56% de los españoles cree que Sánchez anunciará el lunes que seguirá como presidente, según una encuesta del PP

El 56,4% de los españoles cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciará el lunes que seguirá al frente del Ejecutivo, mientras que dos de cada diez (21,2%) piensan que se someterá a una cuestión de confianza, según una encuesta encargada por el Partido Popular realizada por Sigma Dos. Para el resto de encuestados, a la misma pregunta, un 9,5% considera que presentará su dimisión y dejará a un ministro como próximo presidente del Gobierno; un 5,2% opina que Sánchez disolverá las Cortes el lunes y convocará nuevas elecciones no siendo el candidato, y un 3,7% cree que disolverá las Cortes y convocará nuevas elecciones siendo el candidato, según la encuesta de percepción política hecha entre el 25 y 26 de abril con 1.527 entrevistas, tras la publicación en redes sociales de una carta en la que Sánchez anunciaba que se tomaba unos días para decidir si sigue al frente del Gobierno. Por partidos políticos, los simpatizantes populares (un 65,4%) son los que más opinan que Sánchez seguirá al frente del Ejecutivo, seguidos de los de Vox (un 58,3%) y los de Sumar (57,6%). Por contra, solo el 50,2% de los socialistas consideran que anunciará que seguirá como presidente del Gobierno. Además, uno de cada cuatro votantes del PSOE (24%) y de Sumar (24,3%) en las pasadas elecciones generales afirman que el presidente del Gobierno anunciará el próximo lunes 29 de abril que se someterá a este procedimiento en el Congreso de los Diputados. Así, según destaca el PP, la mayoría de los españoles consideran que el presidente del Gobierno anunciará que seguirá al frente del Ejecutivo. Las mujeres (57,4%), las personas entre los 45 y 64 años edad (62%) y los electores del Partido Popular (65,4%) son quienes en mayor medida afirman que el presidente del Gobierno se mantendrá al frente del Ejecutivo. Los electores del PSOE (50,2%) son quienes en mayor medida dudan de la continuidad de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo. La encuesta indica que existe una división entre los españoles a la hora de definir el principal motivo que ha llevado a Sánchez a publicar esta carta. La mayoría, el 54% de la sociedad española considera que el principal motivo responde a una estrategia política para recuperar terreno de cara a las elecciones catalanas y europeas, y el 44,1% de los encuestados considera que el principal motivo es el hartazgo por las informaciones vertidas. También se apunta que uno de cada dos (50,1%) españoles consideran que las informaciones sobre la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, "son muy graves" y que esta debe responder ante la justicia y aclarar la veracidad de las informaciones, frente al 40% que creen que se está ante "una campaña de desinformación que solo busca dañar la imagen de Pedro Sánchez". Fuentes populares han destacado que se ha encargado la encuesta para "testar la opinión de los españoles ante las maniobras de Pedro Sánchez para no dar explicaciones por los casos de corrupción que afectan a su partido, a su Gobierno y entorno familiar". Matizan también que este estudio, "a diferencia del encargado por el CIS, está pagado con fondos propios, y no con el dinero del conjunto de los españoles". Precisamente el próximo lunes, y coincidiendo con la comparecencia de Sánchez, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicará los resultados de una encuesta rápida de un día sobre la carta de Sánchez. Este sábado, además, el Partido Popular ha "invitado" a la ciudadanía a responder a la carta remitida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el miércoles, también a través de misivas, para transmitirle los problemas "reales" a los que se enfrentan en su día a día, bajo la campaña que han bautizado como 'En Legítima correspondencia'.