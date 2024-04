Díaz proclama que "no se doblegará al Gobierno" y pide no estar "a la defensiva y encerrado" ante el ataque ultra

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha llamado a "defender la democracia" y ha prometido que "nadie va a doblegar al Gobierno", pero para ello demanda una "ofensiva programática", dado que los ataques de la derecha no se resisten igual cuando están "encerrado y a la defensiva". Así lo ha trasladado la vicepresidenta segunda durante su intervención ante la dirección de Sumar, que se ha reunido este sábado para aprobar su Ejecutiva. Un encuentro que se ha celebrado en plena incertidumbre sobre el futuro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que decidirá el lunes si continúa en el cargo tras su reflexión a raíz de la decisión de un juzgado de admitir a trámite una denuncia de Manos Limpias contra su mujer. Durante su intervención, Díaz ha denunciado la estrategia de "largo aliento" emprendida por la derecha para tratar de desestabilizar el país y ha acusado al PP de no tener más proyecto que el "barro", la "degradación" de las instituciones, la política del espectáculo y el intento constante de "deslegitimización" del Gobierno elegido democráticamente. Así, ha criticado que todos estos ataques son sobre todo "ecos" de una forma de "vieja política" que ya está "moribunda". Por tanto, tras admitir el grave momento de "excepcionalidad que atraviesa el país, Díaz ha exhortado a "evitar a toda costa" que la derecha pueda gobernar el país y que el Ejecutivo de coalición debe hacerlo "más y mejor", pues ese fue el mandato de las pasadas elecciones del 23J. "Os aseguro que nadie va a doblegar a este Gobierno. No vamos a permitir que se haga más daño a nuestra democracia, ha enfatizado para, a continuación, acusar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, continúa con la estrategia "deliberada" de los conservadores de bloquear la renovación del Poder Judicial. En consecuencia, la líder de Sumar ha afirmado que su espacio tiene claro que frente a estos "ataques" basados en 'lawfare', la respuesta es profundizar en la política "útil", avance de derechos, generar "esperanza" y recuperar la "belleza" de la política. "La ausencia de ese horizonte nos afecta a nosotros porque no es lo mismo aguantar los ataques de la extrema derecha cuando estás transformando tu país, que cuando estás encerrado y a la defensiva", ha alertado. HAY QUE "DARLE LA VUELTA A LA TORTILLA" Frente a ello, Díaz ha contrapuesto que se debe responder con una ofensiva programática, ante este 'impasse' hay que redundar en el mensaje de que no están en el Gobierno para "permanecer" sino para "ganar el país" y "darle la vuelta a la tortilla". Y, sobre todo, ha aconsejado que la política debe ahora salir a la calle y profundizar sobre todo en su reconexión con la sociedad. La vicepresidenta segunda ha emplazado al conjunto de la sociedad a responder al "desafío" de los sectores reaccionarios, que será largo, y ha alertado de que ante ello no se puede permitir que el país caiga "en la angustia, el miedo y la apatía". "No nos apoyaron para estar de brazos caídos", ha remarcado. Así, ha trasladado a sus correligionarios que, "ahora más que nunca", Sumar es la fuerza que tiene que ser el "nutriente que pone al Ejecutivo en "movimiento", dado que la derecha y "buena parte de los poderes económicos y judiciales de este país están deseando que fallen" pero no lo va a hacer. HACE FALTA "MÁS GOBIERNO, AGENDA SOCIAL" Y SALIR A LA CALLE Durante su intervención, Díaz ha loado la gestión del Gobierno de coalición desde la pandemia del Covid-19 y logros como la subida del salario mínimo, la reforma labora, revalorizar pensiones y un contexto de descenso del paro. Esas conquistas, a su juicio, es lo que "no puede tolerar" la derecha y por ello se necesita "más gobierno y más agenda social", centrándose por ejemplo en dar soluciones al problema de la vivienda, "sacar del cajón" la reforma fiscal que es imprescindible para España y democratizar estructuras del estado como el ámbito judicial. Pero sobre todo ha puesto el foco en acometer cuanto antes la reducción de la jornada laboral y, en este sentido, ha anunciado una gira por 14 ciudades empezando por Oviedo y prosiguiendo en Valencia, Cádiz, Madrid, León, Barcelona, Bilbao, Toledo, Gijón, Tenerife, Zaragoza, Granada, Coruña, Palma y Cáceres. De hecho, ha subrayado que este cambio para acortar la jornada laboral sin merma salarial es crucial para mejorar la democracia española, dado que el "tiempo es poder" y una persona que llega a trabajar hasta 12 horas está más "débil". "Cuando la gente humilde tiene más tiempo, tiene más poder", ha zanjado. APOYO DE SUMAR A LA MARCHA DEL DOMINGO Por otro lado, desde Sumar apuntan sobre la reflexión de Sánchez que no hay que descartar ninguna posibilidad, que respetan y comprenden su decisión personal y que su líder ha mantenido contactos desde que se conoció su decisión hasta hoy. En todo caso, en el socio minoritario de la formación tienen claro que la coalición no puede quedarse en la parálisis y que es necesario salir a la ofensiva paran combatir la ofensiva reaccionaria, tanto en el apartado cultural como en la acción de gobierno. A su vez, Sumar tendrá representación en la movilización convocada este domingo por la tarde en Madrid bajo el lema 'Por amor a la democracia' que saldrá desde Atocha hasta las inmediaciones del Congreso. La previsión es que asistan cargos relevantes como los portavoces Ernest Urtasun e Íñigo Errejón.