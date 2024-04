Cristina Ibarrola asume este domingo la presidencia de UPN

Cristina Ibarrola asumirá este domingo la presidencia de UPN en el 13º Congreso del partido, al ser la única candidatura presentada al principal cargo de la formación regionalista. Toma el relevo a Javier Esparza, que ha sido presidente de UPN desde septiembre de 2015. La cita se iniciará a las 10.00 horas con la constitución de las mesas del congreso y, posteriormente, se expondrá el informe de cuentas y actividad del partido, así como las ponencias que establecen el funcionamiento de UPN y sus líneas de actuación (estatutos, principios políticos y programa social). Está previsto que, sobre las 16.45 horas, se lleve a cabo la clausura en la que se anunciarán los resultados de las votaciones e intervendrá la presidenta electa. La de Ibarrola es la única candidatura que se presenta al Congreso de UPN tras alcanzar un acuerdo con el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, que será el próximo vicepresidente del partido. Cristina Sota, exalcaldesa de Tafalla, será la nueva secretaria general; y Mario Fabo, exalcalde de Marcilla, será el secretario de Organización. El acuerdo lo daban a conocer el pasado 27 de marzo Ibarrola y Toquero, que defendieron "un proyecto fuerte y cohesionado" para UPN fruto de "un sentir bastante generalizado" de la afiliación, los simpatizantes y los votantes del partido "que nos estaban pidiendo a ambos un esfuerzo por una integración", aseguraba Ibarrola. Por su parte, Alejandro Toquero ponía en valor el "ejercicio de responsabilidad, de unión, de cohesión" para unir "las distintas sensibilidades" dentro de la formación. El camino hacia el congreso no ha estado libre de crítica internas en el partido. El pasado 23 de abril once afiliados de UPN -Patxi Pérez, Fernando Aranguren, Javier Labairu, Isabel Olave, Elena Gómara, Javier Marquínez, Esmeralda Maso, Julen Sesma, Josu Igoa, Garbiñe Ullate y Raúl Julio Bator- anunciaban la retirada de sus candidaturas al Comité Ejecutivo aludiendo a un "trato desfavorable por parte de la persona que preside la Comisión Coordinadora y actual secretaria general del partido, Yolanda Ibáñez". Criticaban "la negativa de Ibáñez a facilitar a los candidatos en cuestión papeletas en blanco para que puedan distribuir entre los afiliados" para "dotar al proceso de la mayor transparencia posible". Criticas que fueron contestadas por el todavía presidente de UPN, Javier Esparza, quien afirmó que "no hay ningún trato desfavorable hacia ningún afiliado" y aseguró que "hay un cumplimiento escrupuloso del reglamento que regula este Congreso y que fue aprobado por unanimidad por el Consejo Político, y también hay un cumplimiento exquisito de los estatutos de UPN". Esparza argumentaba que la petición de estos afiliados era "imposible" en "tan poco tiempo" y al "no estar previsto" y destacaba que todos los afiliados "van a tener a su disposición el domingo en cada punto de votación papeletas suficientes".